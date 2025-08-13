Jörg Pilawa ist der Allzweckmann des Fernsehens – und der Neue von Julia Klöckner

Ein TV-Moderator liefert zusammen mit der Bundestagspräsidentin die Liebesüberraschung dieses Sommers. „Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar“, vermeldet die Deutsche Presse-Agentur. Seitdem hat der Boulevard sein Thema für die heißen Tage gefunden. Es regnet Glückwünsche von allen Seiten. Dass Jörg Pilawa einmal ein so begehrter Zeitgenosse werden würde, danach sah es zunächst nicht aus. Nach dem Abitur sollte er auf Wunsch seiner Mutter Arzt werden. Er fiel aber nach zwei Jahren Studium durchs Physikum und verarbeitete seinen Frust darüber in einem Kibbuz in Israel. Auch ein darauffolgendes Geschichtsstudium brachte er nicht bis zum Ende. Aber wie das so ist im Leben – manchmal kommt das Glück unverhofft. Bei Pilawa war es Ende der 80er-Jahre ein Job bei Radio Schleswig-Holstein. Fortan ging es bergauf.

1994 wechselte er ins Fernsehen zu ProSieben und durfte auf Anhieb die Show „2 gegen 2“ moderieren. Nur zwei Jahre später ging er zu Sat.1, wo er gleich mehrere Sendungen wie das Bundesliga-Magazin „ran“, die Talkshow „Jörg Pilawa“ sowie „Die Quiz Show“ bekam. Den nächsten Karriereschritt machte Pilawa mit einem Wechsel zur ARD. Dort moderierte er von „Herzblatt“ bis zur großen Samstagabend-Show alles Mögliche und entwickelte sich zu einer Art Allzweckmann. Sogar als Gottschalk-Nachfolger für „Wetten, dass..?“ wurde er zwischendurch gehandelt. Zuletzt ging es für den 59-Jährigen wieder zurück zu Sat.1. Auch hier moderiert er neben Quizshows diverse andere Formate.

Erst vor wenigen Monaten sprach Pilawa erstmals über die Scheidung von seiner Frau Irina

Privat ist der gebürtige Hamburger Berichten zufolge trotz aller Erfolge als Typ nicht abgehoben. So engagiert er sich beispielsweise für soziale Projekte und unterstützt diverse Organisationen von der Welthungerhilfe bis zur Deutschen Rheuma-Liga. In Beziehungsdingen hat der Vater von vier Kindern, die jüngste Tochter ist 14, bislang für nicht allzu großes Aufsehen gesorgt. Erst vor wenigen Monaten sprach Pilawa allerdings erstmals öffentlich über die bevorstehende Scheidung von seiner Frau Irina, von der er seit mehr als drei Jahren getrennt lebt. Die beiden sollen sich dem Vernehmen nach aber weiterhin gut verstehen und ein gütliches Ende der Partnerschaft anstreben. Pilawa wäre also wieder frei für eine neue Liebe – die er offenkundig nun gefunden hat.