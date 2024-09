Kate beendet Chemo: Wie geht ihr Kampf gegen den Krebs weiter?

Am Montag, dem 9. September 2024, gab es hoffnungsvolle Nachrichten bei den Royals: Prinzessin Kate teilte auf ihrer Instagram-Seite mit, dass sie ihre wegen einer Krebserkrankung begonnene Chemotherapie beendet hat. „Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe“, schrieb die 42-Jährige zu einer veröffentlichten Videobotschaft.

Schließlich seien die vergangenen neun Monate für die royale Familie „unglaublich hart“ gewesen. Das Leben könne sich in einem Augenblick ändern, „und wir mussten einen Weg finden, um durch die stürmischen Gewässer und die unbekannte Straße zu navigieren“, so Kate weiter. „Die Krebsreise ist für jeden komplex, beängstigend und unvorhersehbar, besonders für die, die einem am nächsten stehen.“

Wie hat sich Kates Krebserkrankung auf die Royals ausgewirkt?

In dem Video sind Kate und ihre Familie in einem Wald zu sehen. Sie spazieren durch die Natur, machen ein Picknick unter einem Baum, zeigen sich glücklich und erleichtert. Sie genießen die gemeinsame Zeit als Familie.

Die Zeit habe Prinz William und Kate vor allem daran erinnert, „nachzudenken und dankbar zu sein für die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben, die so viele von uns oft als selbstverständlich ansehen. Einfach zu lieben und geliebt zu werden“, schreibt die Herzogin von Cambridge.

Ist Prinzessin Kate wieder gesund?

Auch wenn sie die Krebsbehandlung nun abgeschlossen habe, sei ihr Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang und sie müsse „jeden Tag so nehmen, wie er kommt“. Die Prinzessin von Wales wolle sich jetzt darauf konzentrieren, krebsfrei zu bleiben und in den kommenden Monaten wieder ihre royale Arbeit aufnehmen. Zudem kündigte sie weitere Auftritte in der Öffentlichkeit an. Voraussetzung dafür ist, dass sie sich fit genug fühlt.

Laut einem Bericht des Stern gehören dazu die Feierlichkeiten zum „Remembrance Sunday“ im November zum Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege sowie das von Kate organisierte Weihnachtsliedersingen in der Westminster Abbey.

Letztendlich habe der Familie die Unterstützung, die sie erhalten habe, viel Kraft gegeben. Dafür seien Kate und William dankbar. Die 42-Jährige wandte sich zum Schluss noch mit einer Botschaft an ihre Leidensgenossinnen: „An alle, die ihre eigene Krebsreise fortsetzen - ich bleibe bei Ihnen, Seite an Seite, Hand in Hand. Aus der Dunkelheit kann Licht kommen, also lasst das Licht hell leuchten.“ Damit geht es nun bergauf bei den Royals: Denn auch beim ebenfalls an Krebs erkrankten König Charles III. gab es vor Kurzem ein positives Update zu dessen Gesundheitszustand.

Übrigens: Die jüngsten öffentlichen Auftritte von Kate sorgten auch deshalb für Aufsehen, weil sich die Prinzessin ohne Ehering zeigte. Als sich Kate und William neulich aus dem Urlaub in der Öffentlichkeit meldeten, stahl ein Detail im Gesicht des Prinzen die Show. Indes arbeitet Dianas Familie an der Versöhnung von William und Harry.