Wie geht es König Charles III. mit Krebs-Erkrankung? Königin Camilla gibt Update

Im ersten Quartal des Jahres befanden sich Royal-Fans im Schock. Während im Februar der britische Monarch, Charles III., bekannt geben ließ, an einer nicht näher spezifizierten Form von Krebs erkrankt zu sein, folgte im März die Offenbarung, dass auch Prinzessin Kate eine Krebsdiagnose erhalten habe. Im Gegensatz zu Charles III. machte Kate ihre Diagnose über eine Videobotschaft auf Instagram öffentlich, und wenngleich Kate in dem Video gefasst wirkte, blieb die Sorge um die beiden Royals bestehen. Vor allem, da sich sowohl Charles III. als auch seine Schwiegertochter stark von öffentlichen Auftritten zurückzogen, um sich ihren jeweiligen Behandlungen zu unterziehen.

Inzwischen haben sowohl Charles III. als auch Kate verschiedene Termine wahrgenommen, die zeigen, dass es offenbar mit der Gesundheit der beiden bergauf geht. Kate war zuletzt bei dem Tennisturnier Wimbledon gesehen worden. Sie und ihr Schwiegervater verbrachten mit dem Rest der Familie zudem die Sommerferien in Schottland und wurden bei einem Kirchenbesuch gesichtet. Ein Update zum Gesundheitszustands des Königs von seiner Ehefrau, Königin Camilla, gibt nun noch mehr Grund zum Hoffen.

Nach Krebserkrankung von König Charles III.: Königin Camilla gibt Update zum Gesundheitszustand ihres Mannes

Königin Camilla besuchte Anfang September die offizielle Eröffnung des neuen Dyson Cancer Centre am Royal United Hospital in Bath. Während ihrer Rede betonte sie die positive Atmosphäre des neuen Zentrums, das Menschen in schwierigen Zeiten unterstützen solle und sprach im Rahmen ihres Besuches mit einigen Krebspatienten. Im Verlauf des Termins brachte die Königin die Öffentlichkeit aber auch auf den neusten Stand bezüglich der Gesundheit ihres Ehemannes.

König Charles III., der sich momentan selbst in einer Krebsbehandlung befinde, komme mit seiner Behandlung sehr gut zurecht, heißt es in einem Bericht der British Broadcasting Company (BBC), die bei dem Termin vor Ort war. Als Camilla ein weiteres Mal nach dem Zustand von Charles III. gefragt worden sei, habe sie geantwortet „Ja, es geht ihm sehr gut.“

König Charles III.: Hoffnung auf vollständige Genesung wächst

Der optimistische Ton von Königin Camillas Worten lässt die Hoffnung auf eine vollständige Genesung von König Charles III. bei Royal-Fans wachsen. In Kombination mit den jüngsten öffentlichen Auftritten von Charles und Kate – unter anderem beim Trooping the Colour im Juni – sendet dies ein positives Signal.

Übrigens: Während sich Charles III. und Prinzessin Kate langsam scheinbar wieder in die Öffentlichkeit zurückkämpfen, rücken andere Spannungsfelder im britischen Königshaus in den Fokus. Prinz Harry, der sich im Jahr 2020 mit seiner Frau von den königlichen Pflichten zurückgezogen hat, ist immer wieder Thema. Nun soll der „Exil-Prinz“ aktiv daran arbeiten, sich mit der königlichen Familie zu versöhnen. Auch die Familie von Prinzessin Diana, der verstorbenen Ex-Frau von König Charles III. und Mutter seiner beiden Söhne, William und Harry, scheint aktiv daran zu arbeiten, dass sich Harry und William wieder versöhnen.