Prinz William und sein Bruder, Prinz Harry, galten früher als unzertrennlich. Seit Harrys Rückzug aus dem royalen Alltag im Jahr 2020 und dem Erscheinen seiner Memoiren „Reserve“ scheint das Verhältnis der Brüder jedoch einen Knacks bekommen zu haben. Die Spannungen sollen zwar bereits vor Harrys Hochzeit mit Meghan Markle begonnen haben, doch einen neuen Tiefpunkt erreichte das Verhältnis offenbar, als Harry und Meghan Berichten zufolge erst durch einen offiziellen Instagram-Post im März von Prinzessin Kates Krebserkrankung erfuhren. Eine Vorwarnung durch William oder den Palast habe es für die beiden „Exil“-Royals nicht gegeben.

Wie jüngst bekannt wurde, soll sich nun jedoch die Familie von Prinzessin Diana, der verstorbenen Mutter der beiden Prinzen, im Hintergrund einmischen, in einem Versuch, das Verhältnis der Brüder zu kitten. Was Insider in der Nähe der Familie zu der Geschwisterbeziehung sagen.

Royals: So arbeitet Dianas Familie an der Versöhnung von William und Harry

Laut einem exklusiven Bericht des Magazins Daily Beast bemüht sich die Familie Spencer, die mütterliche Verwandtschaft von Prinz Harry und Prinz William, hinter den Kulissen um eine Versöhnung der zerstrittenen Brüder. Ein enger Freund der Spencers verriet dem Magazin, dass Prinz Williams Entscheidung, trotz der Anwesenheit von Prinz Harry an der Beerdigung von Robert Fellowes teilzunehmen, als ein Hoffnungsschimmer betrachtet werde. Auch andere Zeitungen wie die Sun hatten über die Beerdigung berichtet, verwiesen allerdings darauf, dass die beiden Brüder sich größtenteils voneinander ferngehalten und nicht miteinander gesprochen hätten.

Kurz zur Erinnerung: Robert Fellowes, der ehemalige Privatsekretär von Queen Elizabeth II. und Ehemann von Prinzessin Dianas älterer Schwester Lady Jane Fellowes, spielte eine zentrale Rolle in den royalen Kreisen und war eine Schlüsselfigur in der Familie. Er war im Juli im Alter von 82 Jahren verstorben.

„Es war wahrscheinlich immer ein Trauerfall, der die Brüder wieder unter einem Dach zusammenbringen würde, und die Tatsache, dass William nicht boykottiert hat, weil Harry dort sein würde, hat einen Hoffnungsschimmer in einer ansonsten tief deprimierenden Pattsituation geworfen“, sagte eine Quelle aus dem Umfeld der Spencers dem Daily Beast.

Spannungen zwischen William und Harry - Versöhnung in Sicht?

Die Familie Spencer, eine der ältesten Adelsfamilien Großbritanniens, versuche im Hintergrund aktiv, die Spannungen zwischen den Brüdern zu mildern. Eine weitere Quelle, die von dem Magazin zitiert wird, sagte: „Hinter den Kulissen arbeiten die Spencers hart daran, die Brüder zu versöhnen. Sie verstehen Williams Schmerz über Harrys Verrat, aber sie verstehen auch Harrys Position aufgrund der Art und Weise, wie Diana von den Windsors behandelt wurde.“

Mit „Harrys Verrat“ spielt die Quelle offenbar auf die Tatsache an, dass der Herzog von Sussex nicht nur in seinen Memoiren ein nicht gerade freundliches Bild von seinem Bruder und seiner Schwägerin gezeichnet hat. Es könnte auch um die Tatsache gehen, dass Harry inzwischen mehrfach die Familientradition gebrochen und mit der Presse über Familienangelegenheiten gesprochen habe.

Hinsichtlich einer Versöhnung der beiden Brüder ruhen dem Bericht zufolge besondere Hoffnungen auf Lady Jane Fellowes, Prinzessin Dianas älterer Schwester und Witwe von Robert Fellowes. Ein Freund der Spencers sagte: „Harry ist seiner Familie mütterlicherseits immer noch sehr nahe. Wenn jemand zwischen den Brüdern vermitteln kann, wird es Jane sein.“

Währen die Spencers also Hoffnungen zu hegen scheinen, dass das Verhältnis zwischen Harry und William wieder repariert werden kann, zeichnen einige Royal-Experten eine eher düstere Zukunft in der Beziehung der Brüder. Ein Experte erklärte kürzlich, Harry habe William und auch seiner krebskranken Frau Kate, „schrecklich viel Leid zugefügt“. Eine Versöhnung sei daher nur schwer vorstellbar - insbesondere, da William offenbar plant, Harry von seiner Krönung auszuschließen.