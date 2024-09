Ein Warnsystem für Waldbrände

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich Fotos schöner machen und Videos von prominenten Politikerinnen und Politikern fälschen. Aber mit künstlicher Intelligenz lässt sich auch Sinnvolles machen. Anhand von Wärmebildern, die Satelliten aus dem Weltall aufnehmen, könnten mithilfe der neuesten Technik Waldbrände künftig schneller entdeckt werden.

Insbesondere wenn es sich um abgelegene Landteile handelt, zum Beispiel in Naturschutzgebieten, dauert es meist lang, bis der Brand entdeckt wird. Anfang des nächsten Jahres wollen der Software-Riese Google und seine Partner eine Reihe von Satelliten ins Weltall bringen, die Wärmebilder und aktualisierte Nahaufnahmen von Waldbränden auf der ganzen Welt liefern.

Künstliche Intelligenz erkennt Brandherde

Anhand der Wärmebilder sollen sich Muster erkennen lassen und so in Sekundenschnelle Brände erkannt werden. Das Satellitensystem soll in der Lage sein, Brände bis zu einer Größe von fünf mal fünf Metern auf jedem Fleck der Erde zu erkennen. Die Bilder, die die Satellitenten aus dem All aufnehmen, sollen alle 20 Minuten aktualisiert werden. Ziel des Vorhabens: ein Frühwarnsystem für Waldbrände weltweit.

Die Bilder und Analysen sollen Feuerwehren auf der ganzen Welt kostenlos zur Verfügung gestellt, um das Verständnis dafür zu verbessern, wo Brände entstehen, wohin sie sich bewegen und wie heiß sie brennen. Die Informationen könnten dabei helfen, kleine Brände zu bekämpfen, bevor sie sich zu wütenden Infernos entwickeln.

Daten sollen Feuerwehren kostenlos zur Verfügung stehen

In Kanada und den USA waren in den vergangenen Jahren Trockenheit und Hitze in Folge mit der Erderwärmung für eine hohe Anzahl von Waldbränden verantwortlich. Europa ist ebenfalls zum Risikogebiet geworden; Waldbrände im Zusammenhang mit wiederkehrenden Hitzewellen häufen sich – wie in diesem Sommer beispielsweise in Griechenland.

Um der Künstlichen Intelligenz beizubringen, Brände zu erkennen, hat Google die Sensoren für die Satelliten zur Branderkennung durch Flüge über kontrollierte Brände in Kalifornien getestet. Das erste Satellitensystem dieser Art soll nächsten Jahres an Bord einer SpaceX-Rakete ins All gehen.