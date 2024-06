König Charles III. ändert auf Anraten der Ärzte Plan für dieses Jahr

König Charles III. und Camilla planen eine Reise nach Übersee. Wegen der gesundheitlichen Probleme des Monarchen muss eine Station aber offenbar ausfallen.

73 Jahre musste Charles III. warten, ehe er den Thron des Vereinigten Königreichs besteigen konnte. Dabei war er schon im Alter von drei Jahren offiziell erster Thronfolger, nachdem sein Opa George VI. 1952 gestorben war.

Schon diese Position brachte viele Reisen mit sich. Mal an der Seite seiner Mutter, Queen Elizabeth II., mal als ihre Vertretung, mal in seiner Rolle als scheinbar ewiger Prince of Wales.

Die Pflichten waren immer zahlreich. Erst recht aber nun als Staatsoberhaupt. So besuchte Charles III. bereits Deutschland und Frankreich. Auch Ländern in Übersee machte er schon seine Aufwartung.

Königs Charles III. und die Krebserkrankung: Reise nach Neuseeland muss wohl verschoben werden

Und es wären noch mehr gewesen, hätte er nicht die Diagnose erhalten, an Krebs erkrankt zu sein. Im Februar machten die Royals die Erkrankung öffentlich. Wenig später erfuhr die Öffentlichkeit auch, dass Prinzessin Kate, Ehefrau von Thronfolger William, ebenfalls an einer Form der heimtückischen Krankheit leidet.

Für die beiden Mitglieder der Royals heißt es seither: kürzertreten und die öffentlichen Auftritte dosieren, denn die Gesundheit steht über allem. Kate sorgte sogar für Aufsehen, als sie sich jüngst erstmals seit Wochen wieder der Weltöffentlichkeit zeigte.

Charles III. muss in seinem Tatendrang offenbar sogar eingebremst werden. Der mittlerweile 75-Jährige soll einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mirror zufolge seine geplante Reise nach Neuseeland verschieben. Gemeinsam mit Ehefrau Camilla wird er demnach Australien und Samoa besuchen, doch der weitere geplante Stopp soll auf Anraten seiner Ärzte entfallen.

Königs Charles III. auf Reisen: Besuch von Australien und Samoa geplant

"Das wäre eine große Enttäuschung für beide Seiten", wird ein Insider in dem Artikel zitiert. In Samoa steht ein besonders prestigeträchtiger Termin auf dem Programm, denn dort soll der König am Treffen der Regierungschefs des Commonwealth – also der mit der britischen Krone verbundenen Staaten – teilnehmen.

Gegen einen langen Trip mit vielen Stationen spricht aber, dass sich Charles wöchentlichen Behandlungen wegen seiner Krebserkrankung unterziehen muss. Dieser Rhythmus wird noch für einige Monate aufrechterhalten werden müssen. Dem Bericht zufolge wird der Aufenthalt in Australien wohl auf sechs Tage verkürzt. Nach einer Pause von bis zu zwei Tagen soll das Paar dann für drei Tage Samoa seine Aufwartung machen.

In Neuseeland war Charles bislang zehnmal, jedoch noch nie als König. Sein bis dato letzter Besuch gemeinsam mit Camilla datiert vom November 2019, als das Paar für sechs Tage blieb.

Der Insider erwähnt, alle Seiten sind sich bewusst, dass es um die Gesundheit des Monarchen geht und dieser sich manchmal etwas bremsen müsse. Es bestehe aber die große Hoffnung, dass Charles künftig wieder nach Neuseeland reisen wird.

Königs Charles III. muss Pläne ändern: Termine in Australien wohl sehr eingeschränkt

Welche australischen Bundesstaaten und Territorien das royale Paar auf seiner anstehenden Reise besuchen wird, ist noch nicht bekannt. Am Reiseplan sollen die australische Regierung und der Buckingham Palace gemeinsam arbeiten. Trotz des großen Wettbewerbs möglicher Gastgeber ist demnach bereits klar, dass die Anzahl der Termine für Charles in Down Under deutlich eingeschränkt wird.

Für den neuen König wird es der erste Australien-Besuch seit der Thronbesteigung, seine Mutter war zuletzt 2011 im Land. Nach Elizabeth II. wird Charles III. der zweite regierende Monarch Australiens sein, der während seiner Regentschaft einen Fuß in das Land setzt.

"Es gibt eine Zuneigung zu König Charles, ich weiß, dass König Charles eine tiefe Zuneigung zu Australien hat", wird der stellvertretende australische Ministerpräsident Richard Marles zitiert. Laut Mirror-Quellen soll neben der Australien-Premiere des Oberhauptes auch dessen großes Interesse für Klima und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Unter anderem soll er auch Australier treffen, die von den verheerenden Überschwemmungen nach dem Zyklon Jasper im Januar betroffen waren.

Während der Buckingham Palace sich nicht offiziell zu den Reiseplänen des Königs äußert, sagte eine Quelle aus dem Palast dem Artikel zufolge: "Die Planungen für eine Herbsttour gehen weiter, unterliegen jedoch dem Rat der Ärzte und etwaigen notwendigen Änderungen."

