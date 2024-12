Das Jahr 2024 war ein schwieriges für die britischen Royals – insbesondere für Prinz William. Zum Jahresanfang wurde Williams Vater, König Charles III., mit Krebs diagnostiziert. Wenig später folgte ein öffentliches Statement, in dem die Royals erklärten, auch Williams Frau, Prinzessin Kate, an Krebs erkrankt. Zwar sind Charles und Kate inzwischen zu öffentlichen Terminen zurückgekehrt und Kate hat ihre Chemotherapie im September beendet, trotzdem bezeichnete William 2024 als das „schwerste Jahr seines Lebens“.

Bei allen Herausforderungen erleben aber auch die Royals Momente, die wohl alle Eltern kennen: Der Trubel zu Hause kann selbst das stabilste Nervenkostüm strapazieren – besonders, wenn ein neues Hobby der Kinder im Spiel ist.

Krach im Palast? Darum hält sich Prinz William zu Hause immer die Ohren zu

Prinz William enthüllte einem Bericht der Daily MailDaily Mail ngst auf charmante Weise, warum er sich in den eigenen vier Wänden häufig die Ohren zuhalten muss. Beim Tusk Conservation Awards Dinner in London am 27. November wies er auf die „kreative Energie“ im Raum hin und scherzte: „Genug, um eine Band zu gründen.“ Im Gespräch mit Rocklegenden wie Ronnie Wood von den Rolling Stones und Mark Knopfler von Dire Straits verriet der zukünftige König schließlich, was ihn zu Hause in letzter Zeit wohl am meisten Nerven kostet: das neue Hobby von Prinz Louis.

Denn der Sechsjährige, bekannt für seine freche und energiegeladene Art, hat als neue Freizeitbeschäftigung das Schlagzeugspielen für sich entdeckt. „Mein Jüngster lernt Schlagzeug. Deshalb verbringe ich mein Leben mit den Fingern in den Ohren“, witzelte William mit den Rockstars am Rande der Veranstaltung.

Fans des Nesthäkchens von William und Kate dürften sich über die Wahl dieses lautstarken Instruments kaum wundern – schließlich machte Louis bereits bei zahlreichen Gelegenheiten durch sein lebhaftes Auftreten Schlagzeilen. Sei es bei den Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der verstorbenen Königin Elizabeth II. 2022, wo der damals Vierjährige während des RAF-Überflugs auf dem Balkon des Buckingham Palace eine ganze Palette an Grimassen zeigte: Er hielt sich demonstrativ die Ohren zu, zog lustige Gesichter und schien von der Lautstärke der Flugzeuge nicht allzu begeistert zu sein. Oder bei der Krönungsfeier seines Großvaters Charles III. ein Jahr später, bei der Louis sichtlich gelangweilt wirkte, zwischenzeitlich gähnte und lieber die gotischen Steinmetzarbeiten und Wandbilder in der Westminster Abbey begutachtete, während die übrigen Royals die Krönung verfolgten.

Icon Vergrößern Immer für einen Lacher gut: Prinz Louis ist das Protokoll noch herzlich egal. Bei der Krönungsfeier seines Großvaters betrachtete das Nesthäkchen von William und Kate lieber eingehend die Wandbilder der Westminster Abbey. Foto: Yui Mok, picture alliance/dpa/PA Wire Icon Schließen Schließen Immer für einen Lacher gut: Prinz Louis ist das Protokoll noch herzlich egal. Bei der Krönungsfeier seines Großvaters betrachtete das Nesthäkchen von William und Kate lieber eingehend die Wandbilder der Westminster Abbey. Foto: Yui Mok, picture alliance/dpa/PA Wire

Nicht nur die öffentlichen Auftritte von Louis, sondern auch das Video, in dem Prinzessin Kate ihre Chemotherapie für beendet erklärte, zeigt, wie besonders der jüngste Spross aus dem Haus Windsor ist. Denn Kate enthüllte einen süßen Spitznamen, den sie Louis verpasst hat.

Prinzessin Kates großes Weihnachtskonzert – Startschuss für Louis musikalische Karriere?

Mit seiner musikalischen Begeisterung tritt Louis innerhalb der Familie jedenfalls in große Fußstapfen. Seine Mutter, Prinzessin Kate, ist eine talentierte Pianistin, die zuletzt bei der Eröffnung des Eurovision Song Contests 2023 ihr Können zeigte. Das Klavier gehört zu den Hobbys, die Kate am längsten ausübt. Auch sein Großvater, König Charles III., hatte einst eine musikalische Seite: Während seiner Zeit in Cambridge lernte er Cello, gestand jedoch später, kein besonders talentierter Spieler gewesen zu sein. Dies berichtete unter anderem das Magazin Tatler mit Fotos aus der Unizeit des Königs.

Es scheint, als könnte Louis das musikalische Erbe der Familie auf seine eigene Weise weiterführen. Bereits jetzt wird spekuliert, ob der jüngste Spross von Kate und William vielleicht bei Kates alljährlichem Weihnachtskonzert im Westminster Abbey auftreten könnte. Das „Together at Christmas“-Konzert, das Kate seit 2021 regelmäßig organisiert, soll in diesem Jahr sehr emotional werden, da Kate ganz besondere Gäste eingeladen hat.