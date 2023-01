"Let's Dance": Diese Kandidaten sind 2023 dabei

In einenhalb Monaten startet die 16. Staffel von "Let's Dance". 14 Prominente treten auf dem Tanzparkett gegeneinander an. Diese Kandidaten sind dabei.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der diesjährigen Staffel von " Let's Dance" sind bekannt! Anders als beim "Dschungelcamp" oder ""Big Brother" gilt die Teilnahme bei der RTL-Show nicht als Auffangstation gescheiterter Karrieren. Doch macht sich das auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bemerkbar?

14 Prominente treten ab dem 17. Februar 2023 in der Tanzshow gegeneinander an. RTL hat inzwischen zwölf der 14 Kandidatinnen und Kandidaten bekanntgegeben. Die Bild will auch die zwei letzten Teilnehmerinnen kennen. Mit dabei sind in diesen Jahr unter anderem Internetstars, ein Sternekoch und eine GZSZ-Schauspielerin.

"Let's Dance" 2023: Kandidaten im Überblick

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten von "Let's Dance 2023" hat der Sender bereits bekanntgegeben. Die beiden letzten Teilnehmerinnen der 16. Staffel hat RTL noch nicht genannt. Wie die Bild berichtet, soll es dabei sich um Boris Beckers Tochter Anna Ermakowa und die Ex-Frau von Vitali Klitschko Natalia Yegorova handeln. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick:

Anna Ermakowa

Anna Ermakowa soll 2023 an "Let's Dance" teilnehmen. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Das 22-jährige britische Model ist die Tochter von Boris Becker und Angela Ermakowa. Bereits mit 14 hatte Anna Ermakowa ihren ersten Auftritt als Model bei der Berliner Fashion Week.

Natalia Yegorova

Natalia Yegorova war mit Vitali Klitschko verheiratet. Foto: Monika Skolimowska, dpa

Natalia Yegorova war mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko verheiratet. Die 48-Jährige ist Sängerin und arbeitete früher auch als Model. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann nahm sie wieder ihren früheren Nachnamen an.

Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi wurde durch ihre Rolle bei GZSZ bekannt. Foto: Jens Kalaene, dpa

Die 33-jährige Deutsch-Griechin arbeitet als Schauspielerin. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Laura Weber in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Chryssanthi Kavazi ist mir dem Schauspieler Tom Beck verheiratet, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat.

Sally Özcan

Sally Özcan stellt bei "Let's Dance" ihr Tanztalent unter Beweis. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Die YouTuberin kocht und backt auf dem Kanal "Sallys Welt". Zudem hat die 34-Jährige einen eigenen Online-Shop und einen Podcast. Vor ihrer YouTube-Karriere arbeitete Sally Özcan als Grundschullehrerin.

Julia Beautx

Julia Beautx ist eine bekannte YouTuberin. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Julia Beautx startete 2013 noch als Schülerin einen YouTube-Kanal. Inzwischen arbeitet die 23-Jährige auch als Schauspielerin und Moderatorin.

Alex Mariah Peter

Alex Mariah Peter gewann "Germany's Next Topmodel" 2021. Foto: Gerald Matzka, dpa

Die 25-Jährige gewann 2021 als erstes Trans-Model die TV-Show "Germany's Next Topmodel". Im Alter von 21 Jahren hatte sie ihr Coming-Out. Sie studiert Journalismus und Unternehmenskommunikation in Köln.

Sharon Battiste

Sharon Battiste ist war 2022"Bachelorette". Foto: René Lohse/RTL, dpa

Sharon Battiste ist 31 Jahre alt. Sie spielte bei der Serie "Köln 50667" mit und suchte 2022 bei "Die Bachelorette" im Fernsehen nach der großen Liebe. Sie hat bereits Tanz-Erfahrung. Sie war im Garde- und Showtanz aktiv und arbeitete mehrere Jahre ehrenamtlich als Tanztrainerin.

Jens "Knossi" Knossala

Jens "Knossi" Knossala ist auch bei "ÖLet's Dance" 2023 dabei. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

Der 36-Jährige ist der selbsternannte "König des Internets". Er streamt mehrmals wöchentlich auf seinem Twitch-Kanal "TheRealKnossi". Zudem arbeitet er als Moderator und Partyschlagersänger.

Timon Krause

Timon Krause ist Mentalist. Immer wieder tritt der 28-Jährige bei ProSieben-Formaten mit Joko und Klaas auf. Mit 16 Jahren veröffentlichte er sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen.

Philipp Boy

Philipp Boy gewann bereits die Show "Dance Dance Dance". Foto: Soeren Stache, dpa

Der ehemalige Kunstturner gewann zweimal EM-Silber. 2016 holte er sich den Titel bei der RTL-Show "Dance Dance Dance".

Younes Zarou

Younes Zarou ist ein deutscher Influencer und Webvideoproduzent. Der 24-Jährige hat zwei TikTok-Accounts mit insgesamt etwa 50 Millionen Followern.

Ali Güngörmüş

Ali Güngörmüş ist TV- und Sternekoch. Foto: Bodo Marks, dpa

Der 46-Jährige Koch tritt immer wieder in Kochshows auf. 2014 eröffnete er das Restaurant Pageou in München. Im vergangenen Jahr folgte das Pera Meze.

Michael "Mimi" Kraus

Auch Michael Kraus wagt sich auf das Tanzparkett. Foto: Jens Wolf, dpa

Michael Kraus ist ein ehemaliger deutscher Handballspieler. Zuletzt spielte der 39-Jährige bei der SG BBM Bietigheim in der 2. Bundesliga. 2007 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister.

Abdelkarim

Abdelkarim gewann den Deutschen Fernsehpreis. Foto: Alexander Kaya

Abdelkarim ist ein deutsch-marokkanischer Comedian, Kabarettist und Fernsehmoderator. Für seine Auftritte erhielt er bereits den Deutschen Fernsehpreis.