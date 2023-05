"Let's Dance 2023": Wer ist gestern am 5. Mai 2023 rausgeflogen?

Es ging um den Einzug in das Halbfinale von "Let's Dance 2023". Wer ist rausgeflogen und wer hat weiter die Chance auf den Sieg der diesjährigen Staffel?

In der gestrigen Folge vom Freitag, dem 5. Mai 2023, gab es mal wieder eine neue Herausforderung für die Kandidaten und Kandidatinnen. Zuerst starteten die Promis mit ihren Einzeltänzen zu berühmten Film-Hits. Dieses Mal mussten die Promis dann aber nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Tanzprofis auf das Parkett. Aber auch in den "Trio-Dances" musste sich ein Kandidat verabschieden. Wer hat den Einzug in das Halbfinale knapp verpasst und wer darf weiter um den Sieg kämpfen?

"Let's Dance 2023": Wer ist ausgeschieden am 5. Mai 2023?

Am Freitagabend, dem 5.Mai 2023 ist ein weiterer Kandidat bei " Let's Dance 2023" ausgeschieden. Für Jens "Knossi" Knossala hat es nicht für den Einzug in das Halbfinale gereicht, im Viertelfinale war Schluss für den Streamer. Nach Einzeltänzen zu großen Filmmusik-Hits der Geschichte bekamen alle Paare in den Trio-Tänzen Unterstützung von einem weiteren Profi. Insgesamt bekam Knossi für den Einzeltanz zu "I Wanna Be Like You" aus "Das Dschungelbuch" 18 Jurypunkte und schloss damit als einer der Schwächsten ab. Auch in den "Trio-Dances" gab es nur 21 Punkte für den Streamer. Hier tanzte er mit Isabel Edvardsson und Kathrin Menzinger einen Cha Cha Cha zu "Mustang Sally". Im Voting des TV-Publikums lagen dann Timon Krause und Anna Ermakowa vor Knossi.

Der 36-jährige Knossi ist der selbsternannte "König des Internets". Er streamt mehrmals wöchentlich auf seinem Twitch-Kanal und arbeitet zusätzlich als Moderator und Partyschlagersänger. In der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" tanzte er mit Isabel Edvardsson.

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Diese Kandidaten der 16. Staffel von "Let's Dance" sind bereits rausgeflogen und haben damit keine Chance mehr auf den Sieg. Wir haben die Namen der Kandidaten und Kandidatinnen nocheinmal für sie zusammengefasst:

Folge 1: Alex Maria Peter

Folge 2: Abdelkarim

Folge 3: Natalia Yegorova

Folge 4: Younes Zarou

Folge 5: Sally Özcan

Folge 6: Michael Kraus

Folge 7: Ali Güngörmüs

Folge 8: Chryssanthi Kavazi

Folge 9: Sharon Battiste

Folge 10: Jens Knossala

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Let's Dance" weiter dabei und kämpfen im Halbfinale?

Das Viertelfinale ist geschafft. Jetzt geht es für die Kandidaten und Kandidatinnen in das Halbfinale. So kurz vor dem Ziel möchte niemand mehr ausscheiden. Am 12. Mai 2023 geht es in die elfte reguläre Show der Staffel. Das sind die Promis, für die der Sieg in greifbarer Nähe scheint:

Anna Ermakowa mit Valentin Lusin

Julia Beautx mit Zsolt Sándor Cseke

Timon Krause mit Ekaterina Leonova

mit Ekaterina Leonova Phillip Boy mit Patricija Ionel

Show 10 von "Let's Dance" 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

RTL übernimmt die Übertragung von "Let's Dance" 2023. Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online nachholen. Der Sender bietet die Wiederholung auf der Plattform RTL+ an.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance"?

Die Sendetermine von Let's Dance" 2023 gibt es wöchentlich am Freitag - immer um 20.15 Uhr gibt es dann eine neue Folge auf RTL. Weiter geht es also am 12. Mai 2023. (sge)