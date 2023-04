"Let's Dance" 2023: Wer ist gestern am 28. April rausgeflogen?

Gestern Abend wurde wieder eine neue Ausgabe von "Let's Dance" ausgestrahlt. Wer ist rausgeflogen? Und welche Kandidaten haben weiter Chancen auf den Sieg? Das erfahren Sie hier.

Entsprechend der üblichen Sendetermine von "Let's Dance" 2023 wurde gestern Folge 9 der beliebten Tanzshow ausgestrahlt. Dabei kam es im Laufe der Sendung auch zu Tanzduellen zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten, bei denen wertvolle Extrapunkte gesammelt werden konnten. Wieder einmal war es Anna Ermakowa, die das Publikum zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Luis begeistern konnte und sich somit gute Chancen auf das Siegertreppchen in der aktuellen Staffel ausrechnen kann.

Aber auch in dieser Folge hat es wieder einen Promi erwischt, der die Jury nicht vollends überzeugen konnte. Nur fünf der sechs übrig verbliebenen Promis konnten daher den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Sie möchten erfahren, wer nach der gestrigen Folge am 28. April 2023 seinen Hut nehmen musste? Hier erfahren Sie es.

"Let's Dance": Wer ist ausgeschieden gestern am 28. März 2023?

Gestern Abend bei " Let's Dance" konnte die Schauspielerin Sharon Battiste mit ihrer tänzerischen Leistung nicht ins Viertelfinale einziehen. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc war in Folge 9 Schluss für das Duo. Letzterer bedauerte einen eigenen Fehler und gab seiner Tanzpartnerin somit Rückendeckung. Nichtsdestotrotz zeigten beide eine ordentliche Leistung. Am Ende des Abends konnte Sharon Battiste 24 Punkte verbuchen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Sharon Battiste und Tanzpartner Christian Polanc sind aus der Sendung ausgeschieden. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Im Zuge der "Magic Moments" tanzten die beiden zu Elvis Presley's "Can’t help, falling in love". Dabei setzte Battiste mit ihrer Interpretation auf dem Parkett ein wichtiges Zeichen und rückte das Thema des kreisrunden Haarausfalls in der Vordergrund. Dieses wurde bereits öfters in der TV-Show thematisiert. Somit verlässt Sharon Battiste selbstbewusst und mit erhobenem Haupt die diesjährige "Let's Dance"-Staffel.

"Let's Dance" 2023: Wer ist raus?

Zusammen mit Sharon Battiste sind bereits neun Kandidatinnen und Kandidaten in der diesjährigen Ausgabe von "Let's Dance" 2023 ausgeschieden. In der folgenden Übersicht zeigen wir Ihnen, welche Person in welcher Folge gehen musste:

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bei "Let's Dance" 2023 weiter?

Zu Beginn der aktuellen Staffel kämpften 14 Promis um das Siegertreppchen. Nachdem mittlerweile neun Kandidatinnen und Kandidaten ausgeschieden sind, haben folgende fünf Personen weiterhin die Chance, bei "Let's Dance" 2023 zu gewinnen:

Lesen Sie dazu auch

Show 9 von "Let's Dance" 2023: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Gestern Abend erfolgte wie üblich die Übertragung von "Let's Dance" 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL. Falls Sie die Sendung verpasst haben und sich diese als Wiederholung anschauen möchten, so bietet RTL+ die Möglichkeit dazu.

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2023?

Genau wie die bisherigen Folgen, wird am kommenden Freitag, dem 5. Mai 2023, eine neue Ausgabe von "Let's Dance" um 20.15 Uhr auf RTL übertragen werden. Dann geht es im Viertelfinale wieder zur Sache.