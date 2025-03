Adiós Stilettos! Letizia von Spanien muss den High Heels abschwören

Mit ihrer Eleganz und ihrem Stil zieht Spaniens Königin Letizia immer wieder alle Blicke auf sich. Die Ehefrau von König Felipe bevorzugt im Alltag Kleidung von der Stange, zum Beispiel von den großen spanischen Marken Zara oder Mango. Letizias Outfit setzt Trends: Wenn die 52-Jährige ein Kleid, eine Bluse oder eine Hose trägt, ist das Modell wenig später in den spanischen Boutiquen ausverkauft. Die Königin gilt aus diesem Grund als Spaniens wichtigste Modebotschafterin.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich in letzter Zeit auf ihre Füße: Denn jahrelang waren hochhackige Schuhe ihr Markenzeichen. Letizia bevorzugte die Stöckelschuhe wohl auch deswegen, weil die annähernd 1,70 Meter messende Königin mit ihren bis zu 15 Zentimeter hohen Pfennigabsätzen größer wirkte. Dank der High Heels musste sie nicht mehr ganz so weit nach oben gucken, um ihrem 1,97 Meter aufragenden Felipe in die Augen zu schauen. Doch damit ist nun Schluss. Statt Stilettos trägt Letizia neuerdings nur noch absatzlose Treter.

Icon Vergrößern Die Königin leidet an dem Morton-Neurom-Syndrom. Foto: Europa Press, dpa Icon Schließen Schließen Die Königin leidet an dem Morton-Neurom-Syndrom. Foto: Europa Press, dpa

Die Revolution im königlichen Schuhschrank ist mehr als ein Modegag. Die Veränderung in Letizias Garderobe ist Folge eines jahrelangen Kampfes gegen Schmerzen. Letizia leidet seit einigen Jahren an einer Fußerkrankung, die viele Frauen betrifft: das Morton-Neurom. Dabei handelt es sich um eine schmerzhafte Nervenerkrankung im vorderen Fußbereich. Die Entstehung dieser Beschwerden wird laut Orthopäden durch das regelmäßige Tragen von High Heels mit schmaler Spitze begünstigt.

In Stöckelschuhen soll Letizia von Spanien nur noch 15 Minuten stehen können

„Die Königin ist von ihren hohen Absätzen heruntergestiegen”, titeln Spaniens Medien, die mit Fotostrecken „die Reise Letizias zum bequemen Schuhwerk” begleiten. Die Ehefrau des 57 Jahre alten Felipe könne mit Stöckelschuhen nicht mehr länger als 15 Minuten stehen, heißt es. Die Schmerzen seien unerträglich. Das erklärt, warum Letizia sich in den letzten Monaten bei mehreren großen Stehempfängen an der Seite Felipes auf einen Stuhl setzen oder sich sogar vorzeitig zurückziehen musste.

Icon Vergrößern So kennt man Königin Letizia von Spanien eigentlich: Kleid und hochhackige Schuhe, wie hier beim Staatsbesuch in Deutschland Foto: dpa Icon Schließen Schließen So kennt man Königin Letizia von Spanien eigentlich: Kleid und hochhackige Schuhe, wie hier beim Staatsbesuch in Deutschland Foto: dpa

Der spanische Palast äußert sich offiziell nicht zu gesundheitlichen Problemen Letizias. Doch die Königin selbst enthüllte in einem informellen Gespräch mit Journalisten, dass sie in ihrem linken Fuß am Morton-Neurom leidet. Mit der Diagnose begann Letizias schrittweiser Abschied von ihren geliebten High Heels. Erst versuchte sie es mit Fußmassagen, Krankengymnastik und orthopädischen Einlagen. Auch Injektionen mit Cortison und Schmerzmitteln soll es gegeben haben. Da all dies nicht dauerhaft half, rieten ihr die Ärzte zum Schuhwechsel.

Auch Männer können am Morton-Neurom erkranken

„Die Wahl von Schuhen mit einem breiten Zehenbereich und einem niedrigen Absatz kann den Druck auf die Nerven im Fuß verringern und die Entwicklung des Morton-Neuroms verhindern”, erklären die Orthopäden der Uni-Klinik Navarra. Warum so viele Frauen unter diesem Problem leiden? „Ungeeignetes Schuhwerk”, antworten die Experten. „Schmale oder hochhackige Schuhe können die Zehen zusammenpressen und die Belastung in diesem Bereich erhöhen, was zur Entwicklung des Morton-Neuroms beiträgt.” Auch Sportler kann es treffen: „Aktivitäten, die eine ständige Belastung des vorderen Fußbereichs mit sich bringen, wie Laufen oder Tanzen, können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Morton-Neurom zu entwickeln.”

Dieses Nervenleiden tritt zwar sehr viel häufiger bei Frauen auf. Aber Männer können ebenfalls am Morton-Neurom erkranken. So bekannte zum Beispiel der Leadsänger der US-amerikanischen Rockband Aerosmith, Steven Tyler, dass er gleichfalls an diesen höllischen Fußschmerzen litt und sich deswegen operieren ließ. Eine chirurgische Behandlung kann die Beschwerden in den meisten Fällen zumindest lindern.

Icon Vergrößern Auch hier mit flachen Tretern unterwegs: Königin Letizia mit ihrem Mann, König Felipe und dessen Mutter Sofia. Foto: Europa Press, dpa Icon Schließen Schließen Auch hier mit flachen Tretern unterwegs: Königin Letizia mit ihrem Mann, König Felipe und dessen Mutter Sofia. Foto: Europa Press, dpa

Auch im Falle Letizias wird berichtet, dass eine Operation in Betracht gezogen wird oder sogar schon stattgefunden hat. Offiziell bestätigt wird dies jedoch nicht. Doch ob mit oder ohne Operation: Die frühere High-Heels-Königin Letizia hat sich zur Turnschuh-Königin gewandelt. Entsprechend passte sie auch ihr übriges Outfit an. Zum Sportschuh oder Sneaker trägt sie nun am liebsten Hosen. Wenn es doch mal ein Kleid sein muss, dann läuft sie auf eleganten Sandalen mit einem bequemen Fußbett.

Mit dem Ausmisten ihres Garderobenschranks tut Letizia nicht nur etwas Gutes für ihre eigenen Füße, sondern sie wirbt auch für eine gesündere Schuhbekleidung der spanischen Frauen. Denn wie immer, wenn Letizia mit ihrer Mode im Scheinwerferlicht steht: Tausende machen es ihr nach. „Königin Letizia”, titelt die Fashion-Zeitschrift Elle, „enthüllt für uns die Trendschuhe für den Frühling 2025.“ Und diese sind absatzlos. Adiós Stilettos!