Von "Posh Spice" zur Unternehmerin: Victoria Beckham wird 50

"Es ist immer das Gleiche, ich weiß nicht, was ich anziehen soll", sagt Victoria alias, "Posh Spice", mit kritischem Blick in den Spiegel. Mel C alias "Sporty Spice" entgegnet ihr, es müsse sehr schwer sein, sich zu entscheiden, ob man "das kleine Gucci-Kleidchen, das kleine Gucci-Kleidchen oder das kleine Gucci-Kleidchen" tragen soll. Die Szene stammt aus dem Film "Spiceworld – der Film". Die Komödie aus dem Jahr 1997 zeigt eine Woche im Leben der weltberühmten britischen Girl-Band Spice Girls. Victoria Adams, heute Victoria Beckham, wird darin überzeichnet dargestellt, aber auch ein bisschen so, wie sie wirklich ist: perfektionistisch, selbstironisch und modebewusst. "Posh" – das bedeutet "schick", "nobel".

Wenn es im Jahr 2024 um Victoria Beckham geht, fällt es schwer zu entscheiden, was man zuerst erwähnen soll, so vielschichtig sind ihre Karriere und ihr Leben. Sie ist Ex-Spice-Girl, die Frau an der Seite von Ex-Fußballprofi David Beckham, aber auch und vor allem Mode- und Beauty-Unternehmerin. Mutter von vier Kindern ist sie ebenfalls. An diesem Mittwoch feiert die "Königin der Selbstoptimierung" ihren 50. Geburtstag. Sie fühle sich gut und wolle nie wieder 25 sein, sagte sie kürzlich. "Ich war eine junge Frau, die in den Spiegel schaute und sah, was verbessert werden musste, anstatt zu sehen, was gut war." Sie sagte auch: "Ich bin ziemlich zwanghaft in allem, was ich tue."

Victoria Beckham wollte schon früh vor allem eines: Berühmt werden

Schon als Kind und Jugendliche war sie zielstrebig. Wo andere Alkohol tranken und sich mit Jungs verabredeten, wollte die Londonerin vor allem eines: berühmt werden. Ihre Eltern, Jackie und Anthony Adams, schickten sie mit acht Jahren auf eine Theaterschule, später besuchte sie ein entsprechendes College. Was ihr an Talent fehlte, machte sie mit Ehrgeiz wett, erinnern sich ihre Lehrer.

1994 meldete sich die damals 19-Jährige auf eine Anzeige in der Zeitschrift The Stage. Für eine Girl-Band wurden fünf junge Frauen gesucht, die singen und tanzen können. Nach mehreren Casting-Runden wurde sie ausgewählt, zusammen mit Geri Halliwell, Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C) und dann auch Emma Bunton. Die Spice Girls waren geboren und Victoria erhielt wegen ihres vornehmen Auftretens den Spitznamen "Posh Spice". Ihre wohlhabende Herkunft spielte sie dennoch oft herunter: Ihr Vater hatte sie unter anderem häufiger im Rolls-Royce zur Schule gefahren, was sie in der im Oktober veröffentlichten vierteiligen Netflix-Serie "Beckham" zähneknirschend einräumte.

Die Spice Girls 1997 auf dem Höhepunkt ihrer Popularität: Mel C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell und Victoria Beckham (von links). Foto: Fiona Hanson, dpa

Die Spice Girls glaubten an ihren Erfolg und arbeiteten hart dafür. Bereits die erste Single, "Wannabe", die von Freundschaft handelt, landete in zahlreichen Ländern 1996 auf Anhieb auf Platz eins. Mit ihrer selbstbewussten, quirligen Art eroberten sie die Herzen der Teenager im Sturm und wurden mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Girl-Band überhaupt – und das in den 90ern, dem Pop-Jahrzehnt der Boygroups und Girl-Bands. Und nicht nur das: Die Spice Girls (ihr berühmter Ausruf: "Girl Power!") standen für eine neue Art von Feminismus. Zu Ikonen der LGBTQ+-Community wurden sie wie nebenbei.

1997, auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, lernte Victoria nach einem Fußballspiel den Londoner Profikicker David Beckham kennen, der sie bei zunächst heimlichen Dates zu umgarnen wusste. Das Paar heiratete 1999 auf einem Schloss in Irland: Die beiden Stars ergaben ein "power couple", wie man das im Englischen nennt. Auch modisch wurden sie zu Vorbildern, nicht einmal vor Partnerlook schreckten sie zurück. 2004 allerdings kriselte es. Die Assistentin des Fußballprofis, Rebecca Loos, behauptete, er habe eine Affäre mit ihr gehabt. In der Netflix-Doku dementiert David Beckham die angebliche Liebelei nicht, gibt sie allerdings auch nicht zu. Fakt ist: Die Beckhams sind zusammengeblieben und haben vier Kinder: die Söhne Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Tochter Harper (12).

Zwei Stars, ein "power couple": David und Victoria Beckham. Foto: Javier Rojas, dpa

Wird Victoria Beckham wieder mit den Spice Girls auftreten?

Nachdem die Spice Girls im Jahr 2001 eine "Bandpause" angekündigt hatten, startete Victoria Beckham ihre Karriere als Modedesignerin. Ihr 2008 gegründetes Label brachte ihr zwar viel Lob und Respekt in der umkämpften Branche ein, machte jedoch Millionenverluste. Erst seit dem vergangenen Jahr ist sie damit wirtschaftlich erfolgreich. Anfang März präsentierte sie eine neue Kollektion in Paris. Auch als Influencerin blieb Victoria Beckham mit mehr als 32 Millionen Followern auf Instagram bestens im Geschäft. Das Vermögen des Paares wird auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt. Einen gemeinsamen Auftritt mit den Spice Girls anlässlich des 30. Jubiläums des Castings im Jahr 1994 schloss Victoria Beckham vor Kurzem aus. Ihre Priorität liege jetzt auf der Mode.