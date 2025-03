Neue Netflix-Show „With Love, Meghan“: Herzogin Meghan überrascht Fans – und erlebt selbst Überraschung

Herzogin Meghan war vor ihrer Hochzeit mit Harry als Schauspielerin erfolgreich. Danach zog sich Meghan Markle von ihrem Beruf als Schauspielerin zurück. Ihre neue Rolle: Meghan, The Duchess of Sussex – doch nun scheint es so, als nähern sich beide Meghan-Welten wieder an, die royale Welt und die Filmwelt. Schon in der Netflix-Serie „Harry & Meghan“ im Jahr 2022 gab sie Einblicke in das neue Leben des Paars. In ihrer neuen, eigenen Netflix-Dokumentation, „With Love, Meghan“, die seit dem 4. März 2025 zu sehen ist, hoffen Fans erneut auf spannende Einblicke in ihr Leben. Schon im Vorab-Screening tags zuvor gab es Überraschungen – auch für die Herzogin selbst.

Meghan überrascht Fans beim Screening

In ihrer Instagram-Story zeigte Herzogin Meghan, wie ihr eine große Überraschung für ihre Fans gelang, die die Serie vorab sehen durften. Sie erschien einfach selbst, um ihre Superfans in den Arm zu nehmen und zu drücken. Sie schrieb dazu: „Die Mädchen, die mich seit fast zehn Jahren unterstützen!“ Royales Protokoll? Seit dem Verlassen des Königshauses und dem Auswandern in die USA scheint das keine große Rolle mehr zu spielen, wie man hier nochmal deutlich erkennt.

Auch auf Meghan wartete eine Überraschung, denn Fans haben sich den Namen ihrer neuen Lifestyle-Brand „As ever“ tätowieren lassen. Nach dem Screening durften die Fans noch zusammen mit Meghan zu Abend essen. Meghan teilte ein Foto einer Flasche Tignanello, möglicherweise eine Anspielung auf den Lifestyle-Blog „The Tig“, in dem sie 2014 bis 2017 Einblick in ihr Leben gab.

