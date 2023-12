Neuer TV-Sender startet 2024: Jeder Empfänger bekommt ihn automatisch

Ein ehemaliger Pay-TV-Sender kehrt 2024 als Free-TV zurück und übernimmt den Sendeplatz von ServusTV. Alle Infos gibt es hier.

2024 wird ein Sendeplatz im deutschen Free-TV frei, denn ein bekannter TV-Sender wird demnächst eingestellt: Der österreichische Sender ServusTV hört mit dem Sendebetrieb auf uns konzentriert sich ab 2024 laut eigenen Aussagen auf die digitale Verbreitung. Den Platz von ServusTV übernimmt ein Sender, dessen Name nicht gänzlich neu ist: DF1 startete in den 1990er-Jahren als erste digitale Pay-TV-Marke in Deutschland - und kehrt nun als Free-TV-Sender zurück. Dabei wird einiges an ServusTV erinnern. Was erwartet die Zuschauer von DF1? Und wie lässt es sich empfangen?

Neuer TV-Sender startet 2024: Was ist DF1?

Unter dem Namen DF1 ging laut dem Medienmagazin DWDL am 28. Juli 1996 das erste digitale Pay-TV-Paket Deutschlands von Leo Kirch und seiner KirchGruppe an den Start, später wurde es mit Premiere fusioniert, was das Ende der Marke DF1 bedeutete. Nun soll der Name laut Informationen des Medienmagazins Digital Fernsehen wiederbelebt werden: Seit Monaten soll die Arbeit an dem neuen Fernsehsender laufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Neuer TV-Sender DF1 ab 2024: Wie sieht das Programm aus?

Allem was bisher bekannt ist, scheint DF1 im Großen und Ganzen mit ähnlichen Inhalten aufzuwarten, mit denen auch ServusTV bis zuletzt erfolgreich war. Denn DF1 hat nach Informationen von Digital Fernsehen für sein Comeback auch zahlreiche Programminhalte von Servus TV erworben.

Zusätzlich soll es demnach auch eine Kooperation mit dem Sport-Streamingdienst DAZN geben. DAZN soll dafür zahlreiche Free-TV-Sportinhalte zuliefern. Bislang hat sich der Streaming-Anbieter DAZN nicht offiziell dazu geäußert, laut Informationen von DWDL sollen entsprechende Pläne aber bereits unter Dach und Fach sein. Insgesamt können Zuschauer also mit einem Mix aus Unterhaltungs- und Sportfernsehen rechnen, wenn statt ServusTV in Zukunft DF1 über den Bildschirm flimmert.

Neuer TV-Sender startet 2024: Wie und wann kann man DF1 empfangen?

Dass neue TV-Sender an den Start gehen, passiert öfters. Im März kamen neue Sender für Doku-Fans, im Juni dann für Liebhaber von Krimis und von Kochshows. Im November gab es auf einen Schlag 16 neue TV-Sender, manche davon auch kostenlos empfangbar.

DF1 wird dem Bericht zufolge den HD-Satellitenplatz von ServusTV übernehmen. Wer bislang ServusTV empfangen hat, wird also auch automatisch den neuen Unterhaltungs- und Sportsender empfangen können. Aber auch Kunden von Kabelfernsehen haben Chancen auf DF1: Laut der Berichterstattung könnte der Sender auch den Programmplatz von ServusTV in einzelnen Kabelnetzen mitnehmen.

Lesen Sie dazu auch

Wann genau der neue Sender an den Start gehen könnte - etwa direkt zum Jahresbeginn - ist derzeit ebenfalls noch unklar. Digital Fernsehen vermutet aber, dass zumindest die Lizenz für den Sendeplatz rechtzeitig kommen könnte: "Die dafür nötige Sendelizenz wurde bereits beantragt, dürfte medienrechtlich unkritisch sein und sollte somit noch vor Jahresende vorliegen."

Übrigens: Über die Weihnachtsfeiertage laufen im Fernsehen wieder zahlreiche Weihnachtsklassiker wie etwa "Der Kleine Lord", der Mehrteiler "Sissi" mit Romy Schneider oder die Komödie "Kevin - allein zu Haus".