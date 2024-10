Maut 2025: Österreich erhöht den Preis für die Vignetten

Urlauberinnen und Urlauber aus Bayern und Deutschland aufgepasst: Österreich erhöht ab 2025 den Preis für die Jahresvignette. Sie wird dann erstmals über 100 Euro kosten, der Preis klettert auf 103,80 Euro (für Autos bis 3,5 Tonnen). Das gab die Asfinag, die österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Darin heißt es, dass die Vignettenpreise für das nächste Jahr um 7,7 Prozent an den Verbraucherpreisindex angepasst würden. Zuvor kostete die Jahresvignette noch 96,40 Euro.

Österreich erhöht Preis für Jahresvignette 2025

Wie viel Geld künftig die Tages-, Zehn-Tages- und Zwei-Monats-Vignetten in Österreich kosten werden, wurde in der Mitteilung noch nicht bekanntgegeben, es kann jedoch erwartet werden, dass auch die anderen Vignetten-Preise um die angekündigten 7,7 Prozent steigen. Im Jahr 2024 kostet die Tagesvignette 8,60 Euro, die 10-Tages-Vignette 11,50 Euro sowie die 2-Monats-Vignette 28,90 Euro. Von 2023 auf 2024 wurden die Maut-Preise nicht erhöht.

Zudem ändert sich die Farbe der Klebevignette. Wie die Asfinag ankündigt, wird sie die Farbe Seegrün haben - nachdem sie 2024 Sonnengelb gewesen war. Was für alle Urlauber wichtig ist, die bereits für den Winterurlaub in das Nachbarland fahren: Die neue Vignette „wird wie immer rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei rund 6000 Asfinag-Vignetten-Vertriebspartnerinnen und -partnern im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2024 gültig“, wird in der Mitteilung erklärt.

Österreich: Jahresvignette von 1. Dezember 2024 bis 31. Januar 2026 gültig

Die Jahresvignette 2025 gilt insgesamt für 14 Monate - vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Januar 2026. Im vergangenen Jahr hatte Österreich seine Maut-Regeln geändert und die Einführung der lang ersehnten Tagesvignette beschlossen. Diese ist seit Anfang 2024 erhältlich. Man kann die Vignetten - anders als früher - inzwischen auch online kaufen.