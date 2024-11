Kehrtwende um toten Popstar: Neue Erkenntnisse über Hotelsturz von Liam Payne

Zahlreiche Fans in aller Welt erhielten vor wenigen Wochen die Schockmeldung, dass Liam Payne von der britischen Popband One Direction in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen ist.

Entgegen der bisherigen Vermutungen handelte es sich bei dem Tod des 31-jährigen Briten offenbar um keinen Suizid: Der tödliche Sturz des früheren Popstars vom dritten Stock eines Hotelbalkons ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht mit bewusstem Handeln herbeigeführt worden. Stattdessen sei Payne aufgrund von Drogenkonsum gestorben.

Tod von Liam Payne: Anklage gegen drei Personen - ein enger Vertrauter

Bei den gerichtsmedizinischen Untersuchungen wurden Spuren von Alkohol, Kokain und einem verschreibungspflichtigen Antidepressivum (Benzodiazepin) nachgewiesen, wodurch sich der Musiker einen tödlichen Mix einverleibte.

Dabei handelte es sich offenbar nicht um eigenes Verschulden: Im Zusammenhang mit dem Tod von Liam Payne wurde Anklage gegen drei Männer erhoben. Der Vorwurf lautet, den verstorbenen Popstar unter anderem mit Drogen versorgt zu haben.

Einer der Beschuldigten ist laut Staatsanwaltschaft ein Angestellter des Hotels, eine weitere Person sei ein enger Vertrauter und ständiger Begleiter gewesen. Ihm wird vorgeworfen, Payne in einer hilflosen Lage im Stich gelassen und damit eine Mitschuld an dessen Tod auf sich geladen zu haben. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem dritten Angeklagten um eine Reinigungskraft des Hotels handeln.

Die zuständige Richterin hat gegen die drei Angeklagten ein Ausreiseverbot aus Argentinien verhängt.

Liam Payne stürzt aus dem dritten Stock: One-Direction-Star in Buenos Aires verstorben

One Direction, eine 2010 gegründete britisch-irische Boyband, hatte Millionen von Fans auf der ganzen Welt, mehrere Alben und einen eigenen Kinofilm. Was im Jahr 2015 zunächst als längere Pause angedacht war, endete damit, dass die fünf Bandmitglieder eigene Wege gingen. Der Tod von Liam Payne am 16. Oktober 2024 sorgte für große Bestürzung unter den Fans.

Der leblose Körper des in Wolverhampton geborenen Briten wurde im Innenhof des Hotels gefunden, daraufhin bestätigten lokalen Behörden in Argentinien seinen Tod offiziell.

Die Lokalzeitungen La Nacion und Clarin beriefen sich auf Sicherheitsbehörden und schilderten zunächst, dass die Polizei bei einem abgegebenen Notruf zu dem Hotel Casa Sur im Stadtteil Palermo gerufen wurde. Dabei handelte es sich den Schilderungen zufolge um einen aggressiven Mann, „der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehen könnte“.

One Direction: Liam Payne sprach öffentlich über Depressionen und Drogen

Bild führt aus, dass Einsatzkräfte vor Ort einen Knall gehört hatten, nachdem sie am Ort des abgesetzten Notrufs eingetroffen waren. Daraufhin sei Paynes Leiche im Innenhof des Hotels gefunden worden. Das amerikanische Portal TMZ schildert, der Musiker habe sich in der Hotellobby „unberechenbar“ verhalten und unter anderem seinen Laptop zerschmettert.

Ob Payne, der seine Popularität einer Teilnahme bei der Castingshow „X-Factor“ verdankte, aufgrund eines Unfalls verstorben ist oder absichtlich vom Balkon sprang, wird nach der nun vollzogenen Wendung gerichtlich ermittelt. In der Vergangenheit sprach der Verstorbene mehrmals über mentale Probleme und dass ihm während der Bandzeit Alkohol und weitere Drogen zugesetzt hätten.

Verstorbener Liam Payne hinterlässt Sohn und Lebensgefährtin

Nach dem Ende der Talentshow erlangte Liam Payne Ruhm als Mitglied der aufgelösten Popband One Direction, an der Seite von Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson. Die Lieder von One Direction gehören auch in deutschen Radiosendern zum Standard. Laut Berliner Morgenpost heißen die bekanntesten Songs „Story of My Life“, „Drag Me Down“ sowie „What Makes You Beautiful“.

Liam Payne bei einem Konzert 2019. Der britische Musiker wurde nur 31 Jahre alt.

Berichten und Fotos zufolge versammelten sich noch in der Nacht nach Bekanntwerden des Todes zahlreiche Menschen am Ort der Tragödie .Payne hinterlässt einen siebenjährigen Sohn aus der Beziehung mit Musikerin Cheryl Cole. Payne soll sich mit seiner Lebensgefährtin in Argentinien anlässlich eines Konzerts von Ex-Bandkollege Niall Horan aufgehalten haben.

