Harry Styles wird im Münchner Olympiastadion vom Hype getragen

Pop-Ikone Harry Styles spielt zwei Konzerte im Olympiastadion in München. Am ersten Abend liefert er eine liebevolle Show ab. Aber auch eine sehr routinierte.

Federboa, rosa Cowboyhut und bunte Schlaghose – wenn man nicht mindestens eines dieser Kleidungsstücke zum Konzert der "Love on Tour"-Tournee trägt, ist man dann ein richtiger Harry-Styles-Fan? Ein Blick im vollen – aber nicht ausverkauften – Münchner Olympiastadion zeigt: Die Fangemeinschaft der Pop-Ikone ist sich beim Kleidungsstil auf alle Fälle einig. Der Star selbst enttäuscht dagegen beinahe ein bisschen.

Harry Styles betritt in schwarzer Lederhose und einem gestreiften Shirt mit Glitzersteinchen die Bühne. Eher schlicht also im Gegensatz zu sonstigen extravaganten Auftritten im roten Glitzer-Overall mit Federboa.

Harry Styles füllte 2022 mit "Love on Tour" die Olympiahalle in München

Die Boyband-Vergangenheit mit One Direction merkt man dem Briten noch immer an: Rund zehn Jahre später ist er ein routinierter Solo-Künstler, der genau weiß, wie er seinen Charme, sein Image und sein Auftreten auf der Bühne einsetzt. Im vergangenen Jahr musste sich Harry Styles noch mit der kleineren Olympiahalle begnügen, die ausverkauft war. Bei der diesjährigen Tour begeistert er seine Fans im gut gefüllten Olympiastadion. Dabei wird deutlich, wie sehr der Popstar auf der Social-Media-Welle surft.

Wer immer mal wieder verschiedene Videos von seinen Konzerten auf Social Media in den Feed gespült bekommt, kann sich schon vorab ein genaues Bild von seinem Auftritt machen: coole Outfits, Interaktion mit den Fans, Insider-Witze und natürlich eingängige Lieder. Exakt nach diesem Muster läuft auch die Show von Harry Styles in München ab. Am besten kommen die bekanntesten Dauerbrenner an: "As It Was", "Watermelon Sugar" und "Sign Of The Times". Für große Begeisterung sorgt der beliebte One-Direction-Song "What Makes You Beautiful". Zur Ballade "Fine Line" erstrahlt das Stadion mit tausenden Handylichtern. Ob die Routine ein Vor- oder Nachteil ist, sei dahingestellt, denn einige feste Teile dürfen bei den kreischenden Fans nicht fehlen.

Konzert im Olympiastadion: Für seine Fans hat Harry Styles in München ein offenes Ohr

Etwa bei der Hälfte der Show halten schon alle freudig ihre Schilder hoch, auf die sie ihre aktuellen Probleme schreiben und der Sänger sucht sich eines aus, über das dann kurz gesprochen wird. Eine Therapie- beziehungsweise Beratungsstunde mit Harry also. "Mein Freund hat mich betrogen, soll ich ihn zurücknehmen?" ist am Mittwochabend das Schild seiner Wahl und die klare Antwort aus dem Publikum: "Nein." Dafür hat Styles selbst noch einige bestärkende Worte, denn die Frau habe schließlich etwas Besseres verdient. Eine weitere Ausgewählte feiert am Abend ihren 18. Geburtstag. Dafür wird sie selbstverständlich besungen. Wieder einer anderen Person flüstert der Popstar während eines Songs zu, dass er sie schon einmal gesehen habe.

Für diese kleinen persönlichen Momente ist Harry Styles sowohl live als auch in sozialen Netzwerken bei seinen Fans beliebt. Und diese kleinen Momente sind verknüpft mit fleißigem Ins-Publikum-Winken und sind auch das Nahbarste am gesamten Auftritt. Keine Frage, Harry Styles ist ein gefragter Popstar, der einen Hit nach dem anderen veröffentlicht. Dennoch oder gerade deswegen ist die Show extrem routiniert. Jeder Takt, jeder Schritt und jedes Luftküsschen wirkt einstudiert. So sehr, dass es ein wenig so scheint, als werde Styles selbst erst in der zweiten Hälfte seines Konzerts so richtig locker.

Harry Styles erfüllt beim Konzert 2023 in München im Olympiastadion die Erwartungen seiner Fans

Er verkörpert Everybody's Darling, und das zeigt sich auf der großen Bühne besonders deutlich. Denn das Persönliche, das man sich doch von seinem Lieblingsstar so sehr wünscht, bleibt auf der Strecke. Es mag am großen Olympiastadion liegen, aber die Show von Harry Styles ist leider vor allem eines: eine routinierte Show von einem unnahbaren Weltstar.

Für eingefleischte Fans werden jedoch alle Erwartungen erfüllt. Jedenfalls tanzen sie fröhlich zu den Songs, singen lauthals mit. So sehr, dass einige von ihnen danach heiser sind. Die überwiegend Jugendlichen, oftmals begleitet von ihren Eltern, sammeln an diesem Abend ihre liebsten Instagram-Momente mit Harry Styles ein, während andere sich um einen verkleideten Koala herum die Seele aus dem Leib tanzen und den Star abfeiern. Und das ist dann vielleicht auch einfach das Schönste am gesamten Konzert.