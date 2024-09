Entführter Hund "Pablo" in rund 5000 Kilometer Entfernung wiedergefunden

Nach rund drei Wochen hat die Polizei den Hund „Pablo“ wiedergefunden. Der Beagle-Rüde war unvermittelt vor einem Supermarkt in Hamburg verschwunden. Nun riefen die Beamtinnen und Beamten bei dem Hundebesitzer an. „Pablo“ sei wiedergefunden worden - rund 5000 Kilometer von Hamburg entfernt. Von dem Happy End berichtete am Freitagabend zunächst der Fernsehsender RTL.

Beagle-Rüde „Pablo“ verschwindet als der Besitzer kurz einkaufen geht

Anfang September gegen 18 Uhr habe der Besitzer „Pablo“ angeleint, um kurz in den Supermarkt zu gehen. „Vielleicht zehn Minuten ungefähr“, betonte Petru Ivanov in einem Interview mit dem NDR. Als er den Supermarkt wieder verlassen habe, sei der Beagle verschwunden.

Der Besitzer erstattete Anzeige. Verschiedene Hinweise wurden öffentlich. Einem Mitarbeiter des Supermarkts zufolge, habe ein Mann mit einem Kind den Hund mitgenommen. Zwischenzeitlich rief ein Unbekannter bei Ivanov an und versuchte, den Hundebesitzer zu erpressen. Die Polizei kommentierte diese Meldungen nicht und ermittelte wegen Diebstahls. Nun konnten die Beamtinnen und Beamten den Hund wiederfinden.