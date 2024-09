Hund Simba ist noch immer verschwunden

Nach knapp zwei Wochen fehlt noch immer jede Spur von Hund Simba. Der Husky-Wolfshund büxte am 1. September beim Gassigehen am Solarpark in Obermeitingen aus und riss nach Angaben der Polizei ein Reh. Der offenbar zufällig anwesende Jagdpächter eines angrenzenden Gebietes beobachtete die Szene und gab nach eigenen Angaben Warnschüsse ab, damit sich der Hund vom Reh entfernt. Seitdem ist der Hund verschwunden und wurde weder lebend noch tot aufgefunden. Sein Halsband mit daran hängendem Maulkorb und einem Tracker fand die Hundehalterin hingegen auf dem Gelände. In den sozialen Medien hat eine Bekannte der Hundehalterin einen Vermisstenaufruf gestartet, wobei in ihrem Text und auch in zahlreichen Kommentaren vermutet wird, dass der Jäger den Hund erschossen und entsorgt haben könnte, zumal die Daten des Trackers einen ungewöhnlichen Verlauf aufzeigen, wie die Poststellerin auf Facebook anmerkt und mit Zahlen, Uhrzeiten und Screenshots unterstreicht. Ein gefundener Blutfleck im Gras ist derzeit auf Privatinitiative der Hundehalterin noch im Labor zur Untersuchung. Er könnte sowohl vom Hund als auch vom Reh stammen. Die Hundehalterin rechnet in etwa eineinhalb Wochen mit dem Ergebnis.

Auch die Ermittlungen der Polizeiinspektion haben bislang nicht zur Aufklärung geführt. „Der Hund ist noch nicht wieder aufgetaucht. Es gibt aktuell keinen neuen Sachstand“, sagt der Ermittlungsleiter auf Anfrage unserer Redaktion.

Wer Angaben zum Verbleib von Simba machen kann, soll sich an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 oder die Polizei Schwabmünchen unter 08232/96060 wenden.