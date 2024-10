Als sich Prinz Harry und seine Frau Meghan im Jahr 2020 von ihren königlichen Pflichten zurückzogen und Großbritannien verließen, mussten sie sich von vielem verabschieden. Nicht nur ihr ehemaliges Zuhause ließen die Sussexes damals hinter sich, sondern auch den engen Kontakt zu Prinz William, dessen Frau Kate und den drei Kindern, George, Charlotte und Louis sowie zu Harrys Vater, König Charles III.. Was als Rückzug begann, ist heute eine ausgewachsene Kluft, denn nachdem Harry im Jahr 2023 seine Memoiren veröffentlicht hat, gilt das Verhältnis zu der Familie seines Bruders, aber auch zu seinem Vater angespannt.

Insbesondere der König soll allerdings schon häufiger geäußert haben, dass er seine in den USA lebenden Enkel Archie und Lilibet vermisse. Da dürfte es das Herz des Monarchen erwärmen, dass sein Enkel, Prinz Archie anscheinend eine kuriose Angewohnheit seines Großvaters übernommen hat – und das ganz, ohne ständig in dessen Nähe zu sein.

Prinz Archies niedliches Ritual – Diese kuriose Angewohnheit hat er von König Charles III. geerbt

Denn wie Herzogin Meghan in einem Interview mit der Zeitschrift The Cut verriet, sind sich Archie und König Charles III. ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Der älteste Spross und bislang einzige Sohn des Paares scheint nämlich die Liebe zu Pflanzen von seinem Großvater geerbt zu haben.

In Großbritannien ist König Charles III. schon seit Jahrzehnten als engagierter Umweltschützer bekannt und kämpfte bereits gegen Plastikverschmutzung und die Gefahren des Klimawandels, lange bevor dies im Mainstream des Vereinigten Königreichs angekommen war. Seine Liebe zur Natur ist vielen Briten bekannt und Gegenstand zahlreicher Artikel. Wie die britische Zeitung The Mirror beispielsweise berichtete, hat der König in der Vergangenheit erzählt, dass er Pflanzen anspreche, um ihr Wachstum zu fördern. „Ich spreche gerne mit Pflanzen und Bäumen und höre ihnen zu“, habe er 2010 gesagt, als er noch Prinz von Wales war. Er habe zudem die Angewohnheit, einem Baum nach dem Einpflanzen symbolisch die „Hand“ – einen Ast – zu schütteln. Seine Liebe zu seinen Pflanzen soll Charles III. auch während seiner Krebsbehandlung unterstützt haben.

Icon Vergrößern Ältester Spross von Harry und Meghan: Prinz Archie wurde 2019 geboren. Foto: Toby Melville, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ältester Spross von Harry und Meghan: Prinz Archie wurde 2019 geboren. Foto: Toby Melville, dpa (Archivbild)

Die kuriose Angewohnheit, so mit Pflanzen zu interagieren, scheint sich in gewisser Weise auf Archie übertragen zu haben. Denn wie Meghan in dem erwähnten Interview verriet, neige ihr Sohn dazu, zwei Palmen in ihrem Garten in Montecito jedes Mal zu begrüßen, wenn er daran vorbeigeht. Die Herzogin von Sussex erklärte in dem Gespräch: „Eine der ersten Dinge, die mein Mann sah, als wir das Haus besichtigten, waren diese beiden Palmen... Sie sind unten verbunden. Er sagte: ‚Meine Liebe, das sind wir.‘“ Dies führte offenbar dazu, dass Archie diese süße Gewohnheit entwickelte. „Jetzt sagt Archie jedes Mal, wenn er vorbeigeht: ‚Hallo Mama. Hallo Papa‘“, wird Meghan in dem Interview zitiert.

Übrigens: Während Archie mit diesem niedlichen Ritual aufwarten kann, führt Prinz Louis aber klar, wenn es um süße Spitznamen geht. Den des Prinzen verriet Prinzessin Kate nämlich jüngst in einer Videobotschaft.