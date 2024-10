Wer kennt es nicht: Gerade eben war noch alles gut und vom einen auf den anderen Moment liegen die Kinder plötzlich im Clinch miteinander. Mal geht es um das liebste Spielzeug, mal um Aufmerksamkeit und ein anderes Mal um das letzte Stück Schokolade. Gerade für Geschwister sind die Anlässe, warum es zum Streit kommt, schnell gefunden. Die Kinder des britischen Thronfolgers, Prinz William, und seiner Frau Kate, scheinen da keine Ausnahme zu bilden. Weswegen sich im Hause Windsor Prinz George und seine jüngeren Geschwister, Charlotte und Louis regelmäßig in den Haaren bekommen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: William ist inzwischen dafür bekannt, dass er immer häufiger etwas über das Familienleben der Windsors ausplaudert. Kürzlich verriet er beispielsweise, ein kurioses Detail zu seinem und Kates Schlafzimmer: Er und seine Frau teilen sich das Bett mit einem Gast. Aber auch die Prinzessin von Wales entüllt das eine oder andere Detail. Beispielsweise verriet Kate den süßen Spitznamen ihres Sohnes Louis und welches ihrer Hobbys William als „zu verrückt“ empfindet.

Prinz William verrät: Darum zanken sich seine Kinder George, Charlotte und Louis

Prinz William plauderte kürzlich aus, was zu Hause für den meisten Streit zwischen seinen Sprösslingen George (11), Charlotte (9) und Louis (6) sorgt. Bei einem Event, welches von BAFTA (British Academy Film Award) und der Royal African Society veranstaltet wurde, verriet er, dass es sich bei dem größten Zankapfel unter den Geschwistern um die Fernbedienung für den heimischen Fernseher handelt. Seine Kinder würden regelmäßig „darum kämpfen, wer die Fernbedienung bekommt“, gab William laut einem Bericht der Daily Mail preis.

Laut William seien sich George, Charlotte und Louis in vielen Dingen einig – doch wenn es um den Fernseher geht, hört die Harmonie im Hause Windsor offenbar auf. „Es gibt immer Diskussionen darüber, wer auswählen darf, was wir schauen“, fügte er augenzwinkernd hinzu. Der Streit um die Fernbedienung ist ein Phänomen, das sicher viele Eltern nur allzu gut kennen.

Prinz William sprach bei der Veranstaltung Anfang Oktober auch darüber, wie wichtig ihm und Prinzessin Kate die kreative Entwicklung ihrer Kinder ist. So ist bekannt, dass Prinz George ein Fan von Videospielen – und möglicherweise Taylor Swift – ist, während Charlotte und Louis Filme lieben. Bereits 2022 erwähnte William jedoch einem Bericht des People-Magazins zufolge, dass er und Prinzessin Kate versuchen, die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu regulieren – etwas, womit viele andere Eltern ebenfalls zu kämpfen haben dürften.

