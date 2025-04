Prinz Harry: Hat er jetzt die letzte Verbindung zu den Royals gekappt?

Die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinzessin Eugenie galt lange als eine der wenigen verbliebenen Brücken des Herzogs von Sussex zur königlichen Familie. Doch nun mehren sich Hinweise darauf, dass selbst dieses Band zerschnitten sein könnte – ausgerechnet wegen eines Treffens in einem Londoner Pub.

Prinz Harrys Ärger mit Prinzessin Eugenie – War das Treffen mit einem Moderator schuld?

Wie mehrere britische Medien, darunter Hello!, Daily Mail und Express, berichten, soll Prinz Harry den Kontakt zu seiner Cousine Prinzessin Eugenie abgebrochen haben. Der Grund: Sie wurde – bereits 2023 - gemeinsam mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice, dem Sänger James Blunt und ausgerechnet dem streitbaren TV-Moderator Piers Morgan beim Verlassen des „Princess Royal“-Pubs in Notting Hill fotografiert – und dabei sogar innig umarmt.

Piers Morgan bestätigte die Spekulationen unlängst selbst in seiner Sendung „Uncensored“: „Das war wegen mir, die Eugenie-Sache – sie war mit mir und ein paar anderen Leuten im Pub. Ich habe sie zum Abschied umarmt, Harry hat das gesehen und ist komplett ausgeflippt. Ich kann bestätigen: Das ist absolut wahr.“



Die Behauptung schlägt in den britischen Medien derzeit hohe Wellen, denn Harry und Eugenie galten als besonders eng verbunden – sogar nach Harrys und Meghan Markles Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020. „Eugenie war von Anfang an eine Unterstützerin“, erinnert sich Royal-Expertin Danielle Stacey gegenüber Hello!. Sie war nicht nur eine der Ersten, die Meghan kennenlernte, sondern besuchte die beiden auch nach ihrem Umzug in die USA. In der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ ist Eugenie sogar in einer Szene mit Archie zu sehen.

Umso überraschender scheint der plötzliche Bruch – zumindest für Außenstehende. Insidern zufolge habe Harry „eine sehr negative Sicht“ auf das Zusammentreffen Eugenies mit Morgan gehabt. Ein Freund zitiert in der Daily Mail: „Eugenie hat Harry und Meghan jahrelang unterstützt – aber jetzt ist das Verhältnis abgekühlt.“

Piers Morgan: Hat seine Kritik an Meghan zu Harrys Entscheidung geführt?

Offiziell geäußert haben sich weder Prinz Harry noch Prinzessin Eugenie zu den Gerüchten. Auch das Umfeld der Sussexes schweigt – nicht unüblich, wenn es um persönliche Zerwürfnisse geht. Trotzdem wird spekuliert, ob eine Versöhnung überhaupt noch möglich ist. Immerhin sollen Harry und Meghan kürzlich ein Anwesen in Portugal gekauft haben – in der Nähe von Eugenies Ferienhaus. Ein Symbol der Annäherung? Oder nur ein Zufall?

Laut Express sagte ein Insider dazu: „Sie haben sich in den letzten Jahren voneinander entfernt, aber es bestand der Wunsch, dass ihre Kinder – Archie, Lilibet, August und Ernest – eine engere Bindung aufbauen.“

Im Hintergrund des familiären Ärgers steht erneut Herzogin Meghan, denn Harrys Unmut über das Treffen seiner Cousine mit Piers Morgan kommt nicht von ungefähr. Piers Morgan zählt als ehemaliger CNN-Reporter zu ihren härtesten Kritikern – insbesondere seit dem Oprah-Interview von 2021. Damals zweifelte er öffentlich an Meghans Aussagen über psychische Probleme und Rassismus im Königshaus. Er sagte damals: „Ich würde Meghan Markle nicht mal glauben, wenn sie mir das Wetter vorhersagt.“

Dass Eugenie sich – wenn auch nur in einem informellen Rahmen – mit Morgan zeigt, dürfte für Harry wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben. Ob es sich bei dem Bruch zwischen Harry und Eugenie um eine endgültige Entscheidung handelt, bleibt offen. Doch die Dynamik zeigt einmal mehr: Harrys Rückzug aus der königlichen Familie ist nicht nur ein politischer, sondern auch ein tief persönlicher Bruch. Sollte sich bestätigen, dass er auch Prinzessin Eugenie aus seinem Leben gestrichen hat, wäre dies womöglich die letzte Verbindung, die er zu den Royals noch hatte.