Die "Hochzeit des Jahres" schlägt Wellen in Adelskreisen. Prinz William kommt dabei eine ganz bestimmte Rolle zu.

Die nordenglische Stadt Chester steht am 7. Juni Kopf, denn eine der prestigeträchtigsten Hochzeiten des Jahres findet dort statt. Der Herzog von Westminster, Hugh Grosvenor, der laut einer Bloomberg-Schätzung mit einem Netto-Vermögen von etwa 9,42 Milliarden Pfund zu den wohlhabendsten Männern Großbritanniens zählt, heiratet seine Verlobte Olivia Henson. Weil Grosvenor Patenonkel von Prinz George und ein enger Freund von dessen Vater, Prinz William ist, ist der britische Thronfolger bei dem Fest natürlich auch mit von der Partie. Seine Frau, Prinzessin Kate, die im März ihre Krebserkrankung öffentlich machte, wird allerdings nicht an der Hochzeit teilnehmen. William wird dafür aber eine spezielle Rolle an der Hochzeit übernehmen.

Prinz William: Bei dieser Hochzeit ist er der "Platzanweiser"

Wo er hinkommt, steht er normalerweise im Rampenlicht. Zumindest einmal soll das allerdings ein wenig anders sein, wenn Prinz William, ältester Sohn von König Charles III., an der Eheschließung des Herzogs von Westminster, Hugh Grosvenor und Olivia Henson, teilnimmt. Schließlich soll es an diesem Tag um das Brautpaar gehen. Prinzessin Kate wird ihren Ehemann zu der "Hochzeit des Jahres", wie die britische Presse titelt, allerdings nicht begleiten, weil sie sich nach ihrer Krebsdiagnose weiterhin in Behandlung befindet, wie es in einem Artikel des Mirror heißt.

Ganz ohne "offizielle Rolle" ist Prinz William bei der Festivität allerdings doch nicht. Denn wie im Live-Ticker, der Daily Mail zur Hochzeit des Herzogs von Westminster nachzulesen ist, wird William als "Usher" eingesetzt. Zu Deutsch: Er wird die Gäste als Platzanweiser willkommen heißen und dafür sorgen, dass alle auf ihre ihnen zugeteilten Plätze finden. Was sich nun eher nach einer Degradierung für einen Königssohn anhört, hat bei britischen Hochzeiten eine lange Tradition. Denn die Rolle ist in Großbritannien üblich für enge Freunde des Bräutigams und macht noch einmal die freundschaftliche Verbindung zwischen Prinz William und Hugh Grosvenor deutlich, von der auch die Daily Mail berichtet. Jüngst hatten übrigens auch William und Kate Fans mit einem bislang unbekannten Hochzeitsfoto gerührt.

Die Hochzeit des Herzogs findet in der Chester Cathedral statt und es werden laut mehreren Medienberichten etwa 400 Gäste erwartet. Obwohl Prinz George, Williams Sohn und der Patensohn des Herzogs, ursprünglich eine Rolle bei der Zeremonie spielen sollte, wird er aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht anwesend sein. Ähnlich wie seine Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, sowie seine Mutter, Prinzessin Kate, wird George also bei der Zeremonie fehlen. Auch König Charles III. der Patenonkel des Bräutigams ist, und seine Frau, Königin Camilla, werden ebenfalls nicht anwesend sein, da auch Charles III. sich von den gesundheitlichen Strapazen seiner Krebserkrankung erholt.