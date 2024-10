Prinz William sorgt für Überraschung: Erstmals seit sechs Jahren nennt er Harrys Namen

Die royalen Brüder Prinz William und Prinz Harry waren früher unzertrennlich. Im Laufe der Jahre haben sie sich aber entfremdet. Die Brüder sollen kaum noch Kontakt haben – und William hat seinen Bruder laut Daily Mail seit sechs Jahren nicht mehr öffentlich erwähnt. Bis jetzt.

Neue Dokumentation mit bisher unveröffentlichten Fotos der Royals

Die Daily Mail bezeichnet es als „versöhnlichen Schritt“: In einer neuen Dokumentation bezieht sich William beiläufig auf seinen Bruder Harry, als er über eine gemeinsame Kindheitserinnerung mit Mutter Diana spricht. In dem Film „Prince William: We Can End Homelessness“ schildert er, wie Prinzessin Diana ihn und Harry in Kinderjahren zur Obdachlosenhilfe mitnahm.

„Meine Mutter nahm mich mit zu ‚The Passage‘ – sie nahm Harry und mich beide dorthin mit“, erinnert sich William in der Dokumentation, die kürzlich veröffentlicht wurde. „The Passage“ war der Name eines Obdachlosenheims im Londoner Stadtteil Westminster. Prinz William beschreibt in dem Film mit bisher unveröffentlichten Fotos von ihm und seiner Mutter, wie nervös er damals war, weil er nicht wusste, was ihn dort erwarten würde.

Trotz der schwierigen Umstände hat William diese Erfahrung positiv in Erinnerung: „Meine Mutter schaffte es wie immer, dass sich alle wohlfühlten, lachte und scherzte. Ich dachte damals, dass alle ohne Zuhause bestimmt traurig wären, aber das Umfeld war unglaublich fröhlich.“ Diese Besuche prägen William bis heute. 2023 gründete er das Projekt „Homewards“, das Menschen aus der Obdachlosigkeit hilft und Wohnungen vermittelt.

Prinz William und Prinz Harry: Nähern sie sich wieder an?

Die britische Presse bezeichnet Williams Erwähnung seines Bruders in der Dokumentation, die am 30. Oktober im britischen Fernsehen erschienen ist, als „Olivenzweig“. Doch eine wirkliche Versöhnung scheint nach Ansicht von Adelsexperten erst mal unwahrscheinlich. Anfang September erzählte Experte Tom Quinn der Boulevardzeitung The Mirror, Prinz William habe realisiert, dass Harry kein unterstützender kleiner Bruder sei.

Trotz des vergangenen Schmerzes versuche Prinz William aber, für seinen Bruder da zu sein. Laut The Mirror berichtet eine Quelle aus Adelskreisen, Prinz William und Prinzessin Kate versuchten ihr Bestes, um ihre Fehde mit Prinz Harry und Meghan Markle zu beenden.

Übrigens: Im neuen Buch „Catherine, The Princess of Wales: The Biography“ des britischen Journalisten Robert Jobson sollen noch mehr Details zum Streit zwischen Williams und Harrys Familie stehen. So soll Prinz William Harrys Frau beispielsweise den Schmuck von seiner Mutter Diana verwehrt haben.