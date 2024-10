Prinzessin Kate und Prinz William: Dieses Detail plaudert er über ihr Schlafzimmer aus

Prinz William und Prinzessin Kate sind seit 2011 verheiratet und gelten in Großbritannien schon seit ihrer Studienzeit in St. Andrews als Traumpaar. Bei einem Besuch in Cornwall hat William jüngst ein unerwartetes Detail über seine und Kates Schlafgewohnheiten enthüllt. Was genau der Prinz preisgab und welches Familienmitglied dabei eine besondere Rolle spielt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Nicht nur die Schlafzimmer-Situation ist bei William und Kate außergewöhnlich. Hinsichtlich ihrer Hobbys soll es vor allem die Prinzessin von Wales außergewöhnlich mögen. Denn Kate verfolgt offenbar ein Hobby, welches William zu verrückt ist. Prinz William verriet hingegen, was bei seinen Kindern George, Charlotte und Louis regelmäßig für Streit sorgt. Ein alltägliches Thema bringt im Hause Windsor die Harmonie ins Wanken.

Royals: Prinz William enthüllt, wer bei ihm und Kate im Bett schläft

Während eines Besuchs im Duchy College Stoke Climsland in Cornwall schlug Prinz Williams Herz vor wenigen Tagen plötzlich einen Schlag höher: Denn der älteste Sohn von König Charles III. traf bei dem Termin nicht nur auf die Studierenden des Colleges, sondern auch auf einen Hund, der sich sichtlich über Williams Besuch freute.

Die Halterin des begeisterten Vierbeiners, Louise Harland, berichtete später gegenüber Hits Radio Cornwall, dass William, der als Hundeliebhaber bekannt ist, ihren Hund „Jacks“ geknuddelt und „viel Liebe“ für ihn übrig gehabt habe. William sei begeistert über die weichen Ohren des Cockerjacks - einer Kreuzung zwischen Jack Russel Terriers und eines Cocker Spaniels - gewesen. Während der Kuschel-Aktion ließ William laut Harland allerdings ein interessantes Detail über die Schlafgewohnheiten im Haushalt der Royals fallen.

So soll der Cocker Spaniel Orla, den Kate und William 2020 von Kates Bruder James Middleton geschenkt bekamen, offenbar jede Nacht im Bett des Paares schlafen. Zwischen den Eheleuten. Louise erzählte einem Bericht des Hello!-Magazins zufolge: „William sagte, dass sein kleiner Hund jede Nacht mit ihm und Kate im Bett schläft.“ Ein Detail, welches Fans von dem sonst so adrett hergerichteten Paar wahrscheinlich nicht erwartet hätten.

William und Kates haariger Liebling - Wer ist Orla?

Familienhund Orla trägt übrigens einen besonders bedeutungsvollen Namen: Denn „Orla“ heißt auf Gälisch „goldene Prinzessin“ – passend als Hund für eine königliche Familie, wie die von William und Kate. Orla hat sich seit dem Tod von „Lupo“ - ebenfalls ein Cocker Spaniel, der neun Jahre alt wurde - zu einem festen Bestandteil des Familienlebens entwickelt. Der treue Cocker Spaniel war bereits in verschiedenen wichtigen Momenten der Familie zu sehen, etwa in einem Video, das Kate über ihre Krebsbekämpfung teilte, sowie in Prinzessin Charlottes siebtem Geburtstagsfoto.

Kein Wunder also, dass für Orla selbst dort Platz gemacht wird, wo sonst niemand Zutritt hat: im Bett des britischen Traumpaars.

Übrigens: Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen einen Umzug planen. Angeblich will das Paar eine Luxus-Villa in Portugal erstehen.