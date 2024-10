Prinz William: Persönliche Nachricht an Thomas Tuchel – England-Coach startet mit royaler Unterstützung

Der englische Fußball steht vor einer spannenden neuen Ära – das lässt zumindest eine persönliche Nachricht von Prinz William an den neuen England-Coach Thomas Tuchel vermuten. Der britische Thronfolger ist über die Grenzen seiner Heimat hinaus als begeisterter Fußballfan bekannt – ein Hobby, das er nicht unbedingt mit seiner Frau Kate teilt – und als Patron der Football Association stark in den Sport involviert. Was William Tuchel zu seinem Einstand mit auf den Weg gab, erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinz William: Mit dieser persönlichen Nachricht meldete er sich beim neuen England-Coach Tuchel

Prinz William ließ es sich nicht nehmen, die Ernennung von Thomas Tuchel als neuer Trainer des englischen Nationalteams mit einer persönlichen Botschaft zu kommentieren. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Kensington Palace – unter anderem X (ehemals Twitter) – schrieb der Prinz: „Spannende Zeiten für England, mit einer Generation talentierter Spieler und einem neuen Trainer, der das Ruder übernimmt. Thomas, viel Glück, wir stehen alle hinter dir! W.“

Das „W“ am Ende der Nachricht hebt im Übrigen die persönliche Note der Nachricht hervor, denn nicht immer packen die Royals ihre Initialen unter ihre Posts. Die Chancen stehen also gar nicht so schlecht, dass Prinz William diesen Post selbst verfasst hat, um den deutschen Erfolgstrainer als neuen Mann an der Seitenlinie bei den „Three Lions“ willkommen zu heißen.

Thomas Tuchel: Deutscher Erfolgstrainer übernimmt Englands Nationalmannschaft

Mit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der enttäuschenden Niederlage im Euro 2024-Finale war laut der British Broadcasting Company (BBC) die Suche nach einem neuen Trainer für England in vollem Gange. Nach intensiven Gesprächen fiel die Wahl schließlich auf den ehemaligen Chelsea- und Bayern-München-Trainer Thomas Tuchel, wie die Sportschau berichtete. Der Deutsche ist erst der dritte Trainer ohne englische Staatsbürgerschaft, der diese Position innehat, nach Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello.

Tuchel, der mit Chelsea 2021 die Champions League gewann, unterzeichnete einen 18-monatigen Vertrag, der am 1. Januar 2025 in Kraft tritt. In einer Erklärung auf dem Portal englandfootball.com äußerte sich Tuchel zu seiner neuen Aufgabe: „Ich bin sehr stolz darauf, die Ehre zu haben, das englische Team zu führen. Es ist ein großes Privileg, und die Gelegenheit, mit dieser talentierten Gruppe von Spielern zu arbeiten, ist äußerst aufregend.“ Seine Ernennung hat hohe Erwartungen geweckt, sowohl in Bezug auf die kommende WM-Qualifikation als auch auf die Weltmeisterschaft 2026.

Mit Tuchel an der Spitze soll für England eine neue Ära im Fußball beginnen. Nach der knappen Niederlage gegen Spanien im Euro-Finale 2024 hoffen die Fans auf einen Neuanfang unter Tuchels Führung. Der deutsche Trainer bringt eine Fülle von Erfahrungen und Erfolg mit, die England helfen könnte, die Enttäuschungen der vergangenen Turniere hinter sich zu lassen. Viele Fußball-Experten, die sich unter anderem bei der britischen Zeitung The Sun äußerten, sehen in ihm den richtigen Mann, um das Team auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorzubereiten.

