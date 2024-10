Prinzessin Kate hat ihren ersten öffentlichen Auftritt seit dem Ende ihrer Chemotherapie absolviert. Gemeinsam mit Prinz William besuchte sie Southport, eine Kleinstadt in der Nähe von Liverpool, um den Opfern des Messerangriffs bei einer Taylor-Swift-Themen-Party zu gedenken. Bei diesem tragischen Vorfall, der im Sommer stattfand, verloren drei Mädchen ihr Leben. Der Besuch berührte nicht nur die anwesenden Familien, sondern auch Royals-Fans auf der ganzen Welt, denn der Thronfolger und seine Frau teilten nach dem Besuch eine berührende Nachricht.

Prinzessin Kate: Öffentlicher Auftritt nach Ende der Chemo - Sie und William teilen bewegendes Statement

Prinzessin Kate und Prinz William sind am 10. Oktober nach Southport, einer Stadt im Nordwesten Englands, gereist, um die Familien der Opfer eines tragischen Angriffs zu treffen. Bei dem Vorfall im Juli war einem Bericht des MirrorMirror e ein Mann in die Räumlichkeiten einer Tanzklasse eingedrungen und hatte dort auf die anwesenden Kinder eingestochen. Drei Mädchen – Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7) und Alice Da Silva Aguiar (9) – erlagen ihren Verletzungen. Die Tanzlehrerin Leanne Lucas, die versuchte, ihre Schüler zu schützen, wurde bei dem Vorfall ebenfalls schwer verletzt.

Bei einem Treffen nahmen sich die beiden Royals Zeit, mit den trauernden Familien zu sprechen und in privaten Gesprächen ihr Mitgefühl auszudrücken. Dies berichteten die britischen Zeitungen Mirror und Daily Mail. William, sichtbar bewegt, habe sich auch bei den Nothelfern bedankt, die trotz der schrecklichen Umstände besonnen und professionell reagiert hatten. „Ihr seid wahre Helden“, sagte er.

Kate sprach von der unglaublichen Stärke, die die Familien trotz des unvorstellbaren Verlusts zeigten. „Wir können uns nicht vorstellen, was die Familien durchmachen. Aber der Zusammenhalt der Gemeinde ist bewundernswert“, wird sie in der britischen Presse zitiert. Kate zeigte auch großen Respekt für die Notfallhelfer, die an diesem Tag ihr Bestes gegeben hatten, um Leben zu retten. Sie lobte die Unterstützung, die den Ersthelfern in der Region zukommt, wies aber auch auf mögliche Verbesserungen hin.

„Bleiben in unseren Gedanken und Gebeten“ - Rührende Worte von Kate und William

Der Termin schien Kate auch nach der Rückkehr aus Southport nicht loszulassen. Zusammen mit William veröffentlichte die Prinzessin folgende Stellungnahme auf X (früher Twitter): „Das heutige Treffen mit der Gemeinde in Southport hat uns erneut gezeigt, wie wichtig es ist, sich nach einer unvorstellbaren Tragödie gegenseitig zu unterstützen. Die Familien der Opfer und alle Betroffenen bleiben in unseren Gedanken und Gebeten.“ In einem weiteren Post schrieben die Royals: „Während die Heilung fortschreitet, finden Sie Trost in der überwältigenden Unterstützung, die Sie umgibt. Jede gemeinsame Erinnerung, jede Tat der Freundlichkeit und jeder Moment der Zusammengehörigkeit spenden Hoffnung für die Zukunft und sorgen dafür, dass die Verstorbenen niemals vergessen werden.“

Der Besuch in Southport markierte den ersten offiziellen Termin für Prinzessin Kate nach dem Abschluss ihrer präventiven Chemotherapie. Während sie zuvor bereits private Treffen hatte und bei einem Zeremoniell einem krebskranken Teenager einen lange gehegten Wunsch erfüllte, markierte dieser Auftritt ihre offizielle Rückkehr zu ihren royalen Pflichten. Dies führte bei Experten bereits dazu, darüber zu spekulieren, welche Termine Kate in den kommenden Wochen wahrnehmen könnte.

