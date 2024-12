Prinzessin Kate stolz auf Prinz Louis: Dieses Weihnachtsgeheimnis bewahrte er vor seiner Schwester Charlotte

Die jungen Royals rücken immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit: Prinz George (11), weil er als Thronfolger hinter Prinz William eine besondere Rolle einnimmt; Prinzessin Charlotte, weil sie ein ganz besonderes Talent mit Queen Elizabeth II. teilt; und Prinz Louis, der mit seinem charmanten Wesen und kleinen Protokollbrüchen die Herzen der Briten erobert. Doch in der Vorweihnachtszeit gelang es dem jüngsten Sprössling der Familie Wales, seine Mutter, Prinzessin Kate, besonders stolz zu machen. Warum die Prinzessin von Wales das Nesthäkchen der Familie öffentlich lobte und welches Geheimnis Louis vor seiner großen Schwester Charlotte bewahrte, erfahren Sie hier.

Übrigens: Prinzessin Kate hat im September vermeldet, dass ihre Chemotherapie abgeschlossen ist. Im Rahmen dieser Neuigkeiten enthüllte sie auch den süßen Spitznamen, den sie für Prinz Louis hat.

Royals: Kates geheimer Auftrag für Prinz Louis

Beim diesjährigen „Together at Christmas“-Konzert in der Westminster Abbey, organisiert von Prinzessin Kate, überraschte sie die Gäste nicht nur mit berührenden Momenten, sondern auch mit einer Geschichte über ihren jüngsten Sohn Louis. Wie die Zeitung Seattle Times schreibt, berichtete die Royal im Gespräch mit der Sängerin Paloma Faith, wie sie Louis mit einem besonderen Geheimnis betraute. Der sechsjährige Spross von William und Kate wusste nämlich schon im Vorfeld, dass bei dem diesjährigen Konzert Balletttänzer auftreten würden, ein Highlight, das vor allem Prinzessin Charlotte begeistern sollte. „Ich habe zu Louis gesagt: ‚Kannst du ein Geheimnis bewahren? Es soll eine Überraschung für Charlotte sein, die Ballett liebt‘“, wurde Kate von der Zeitung zitiert.

Geheimnis vor Prinzessin Charlotte – so hat sich Louis geschlagen

Für den kleinen Prinzen war das eine große Aufgabe. „Er hat das Geheimnis fast zwei Wochen lang bewahrt. Das ist ziemlich gut für einen Sechsjährigen“, betonte Kate stolz. Doch der Morgen des Konzerts stellte ihn auf eine harte Probe. Mit einem Schmunzeln gab Kate im weiteren Verlauf des Gesprächs zu: „Heute Morgen hat er gesagt: ‚Bitte, Mama, kann ich es ihr sagen? Ich platze fast!‘“. Trotz der Versuchung schien Louis das Geheimnis tatsächlich bis zum Ende zu hüten. Als Kate Charlotte vor dem Konzert fragte, ob sie wisse, was die heutige Überraschung sei, habe sie mit „Nein“ geantwortet. Ihr jüngerer Bruder schien also „dicht gehalten“ zu haben und Charlotte konnte die Überraschung während des Konzerts genießen.

Für die einzige Tochter von William und Kate spielt Ballett derzeit eine große Rolle. Kate erzählte einem Bericht des Hello!-Magazins zufolge bereits im vergangenen Jahr bei einem Besuch in einer Textilfabrik: „Meine Tochter Charlotte liebt Tanzen. Sie liebt Ballett und Stepptanz.“ Zusätzlich nimmt Kate Charlotte regelmäßig mit zur Royal Opera House, um Aufführungen des Royal Ballet zu sehen. Unter den Wales-Sprösslingen ist Charlotte übrigens auch diejenige, die in Zukunft reicher als ihr älterer Bruder und Thronfolger, Prinz George, sein könnte.

Nicht nur diese süße Erzählung sorgte dafür, dass Louis einmal mehr die Herzen der Anwesenden eroberte. Am sogenannten „Kindness-Tree“ hinterließen alle drei Wales-Kinder persönliche Weihnachtsbotschaften. Darunter war auch ein handgeschriebener Zettel, der seinen Großeltern mütterlicherseits, Carole und Michael Middleton, gewidmet war: „Danke an Oma und Opa, weil sie mit mir gespielt haben.“