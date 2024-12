Spaßvogel und Prinzessin: Dieses Talent hat Charlotte von der Queen geerbt

Je älter sie werden, desto mehr rücken die jüngeren Royals in den Fokus der Öffentlichkeit. Während Prinz George als zukünftiger Thronfolger im Rampenlicht steht und Nesthäkchen Prinz Louis durch seine lebhafte Art bei offiziellen Anlässen auffällt, beeindruckt Prinzessin Charlotte bereits jetzt mit ihrem außergewöhnlichen Verständnis der königlichen Etikette. Doch die Neunjährige hat weit mehr zu bieten: Ein besonderes Talent, das sie von ihrer Urgroßmutter, der verstorbenen Königin Elizabeth II., geerbt hat. Was die verstorbene Monarchin und ihre Urenkelin eint, erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinzessin Charlotte und Königin Elizabeth II. - in dieser Hinsicht sind sie sich ähnlich

Charlotte, die einzige Tochter von Prinz William und Prinzessin Kate, hat anscheinend nicht nur ihre Liebe zur Etikette von der verstorbenen Queen geerbt, sondern auch deren feinsinnigen Humor. Laut Prinz William liebt Charlotte es, ihre Familie mit Witzen zum Lachen zu bringen. Ihr aktueller Lieblingswitz? Ein klassischer „Knock-Knock“-Witz mit einer Kuh als Pointe. Wie William dem People-Magazin zufolge scherzhaft bei einem Termin im April 2024 erklärte, sei dieser Witz ein Dauerbrenner bei ihnen zu Hause.

Doch es bleibt nicht bei simplen Witzen, die Charlotte zum Besten gibt. Laut dem Royal-Experten Phil Dampier hat die junge Prinzessin die Fähigkeit geerbt, berühmte Persönlichkeiten zu imitieren. Ein Talent, das die verstorbene Königin Elizabeth II. selbst meisterlich beherrschte und bei Familienspielen wie „Scharade“ regelmäßig zum Einsatz brachte. „Königin Elizabeth brachte ihre Familie mit ihren Imitationen von Politikern, darunter US-Präsidenten und der ehemalige russische Staatschef Boris Jelzin, immer wieder zum Lachen“, sagte Dampier jüngst in einem Interview mit dem Hello!-Magazin. Auch Charlotte zeige schon jetzt diese Fähigkeit, was sich als besonders nützlich erweisen dürfte, wenn die junge Prinzessin mit den anderen Royals an Weihnachten Scharade spielen wird.

Tritt Prinzessin Charlotte in die Fußstapfen von Königin Elizabeth II.?

Der Spaßvogel der Familie kann allerdings auch mit emotionaler Stärke glänzen, wenn es darauf ankommt. Insbesondere während der Krebserkrankung von Charlottes Mutter Kate sei dies auffällig gewesen. Wie ein Insider gegenüber Hello! berichtete, habe sie ihre Mutter mit aufmunternden Worten und kleinen Gesten getröstet. „Charlotte hat eine unglaubliche Fähigkeit, immer das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen“, hieß es.

Diese innere Stärke und Reife wird immer wieder mit ihrer Urgroßmutter verglichen. Bereits der legendäre Premierminister Winston Churchill hatte über die junge Elizabeth gesagt, dass er „noch nie so viel Reife in jemandem so jungen Alters gesehen habe“. Ähnlich wird Charlotte von Insidern beschrieben, die stets betonen, dass sie in ihrer Familie als Rückhalt geschätzt wird.

Charlotte zeigt also schon jetzt, dass sie das Potenzial haben könnte, eine tragende Rolle in der Zukunft der Royals zu spielen. Als Dritte in der Thronfolge kombiniert sie Dampier zufolge ihren Charme mit dem Selbstbewusstsein und der Ernsthaftigkeit, die ihre Rolle verlangt. Die Prinzessin tritt damit also in mehrfacher Hinsicht in die Fußstapfen der verstorbenen Queen.

