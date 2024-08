Abnehmen mit Proffee: Sorgt das Trend-Getränk für Diät-Erfolge?

Dalgona-Kaffee, Coldbrew, Gin-Tonic-Kaffee: Immer wieder sieht man neue virale Kaffee-Trends auf Tiktok, Instagram und Co. Jetzt verbreitet sich auf Social Media ein Getränk, das an einen cremigen Eiskaffee erinnert und mal mit Karamell- oder Vanille-Geschmack zubereitet wird: Der „Proffee“, eine Mischung aus Kaffee und Protein-Shake. Er soll bei der Aufnahme von Eiweiß helfen, Energie geben und sogar bei der Diät helfen. Was wirklich dran ist, erfahren Sie hier.

Übrigens: Es gibt 7 Lebensmittel, die das Abnehmen erschweren und verschiedene Gründe, warum das Gewicht beim Abnehmen stagniert. Und um nicht die Gefahr eines „Jojo-Effekts“ einzugehen und nachhaltig gesund zu leben, sollte man vollwertig essen.

Was ist ein „Proffee“ und wie bereitet man ihn zu?

„Proffee“ ist eine Wortneuschöpfung, die sich aus den Wörtern „Protein“ und „Coffee“ zusammensetzt. Fitness-Fans nehmen seit Jahren Proteinshakes, um ihren Körper mit einer Extra-Menge Eiweiß zu versorgen und so optimal das Muskelwachstum zu unterstützen. Wer seinen Körper also im Fitness-Studio stählt und gleichzeitig Kaffee-Fan ist, kann in der Theorie schon morgens mit dem ersten „Proffee“ die tägliche Protein-Zufuhr vergrößern und dabei gleichzeitig ein leckeres, erfrischendes Geschmackserlebnis haben.

„Proffee“-Rezepte gibt es einige im Internet, die grundlegenden Zutaten bleiben dabei allerdings immer gleich:

Kaffee

Milch (nach Geschmack tierisch oder pflanzlich)

Proteinpulver (neutral, oder wer es mag auch in der Geschmacksrichtung Vanille)

Eiswürfel

optionaler Zusatz: Zucker, Süßstoff, Sirup in bevorzugten Geschmackssorten wie Karamell oder Vanille, Zimt zum oben aufstreuen

Ein „Proffee“ ist schnell gemacht: Bereiten Sie Ihren Kaffee so zu, wie sie es gewohnt sind. Egal ob Sie eine Filterkaffee-Maschine haben oder einen Espresso-Automaten - bereiten Sie zunächst einen normalen schwarzen Kaffee in der Menge zu, die sie trinken möchten. Verrühren Sie dann etwa die halbe Menge kalter Pflanzenmilch oder Milch mit etwa einem Esslöffel Proteinpulver. Damit Sie keine Klumpen erhalten, können Sie die Mischung in einem Shaker oder Schraubglas schütteln oder mit dem Milchaufschäumer rühren. Füllen Sie dann ein Glas mit Eiswürfeln, gießen Sie Ihren etwas abgekühlten Kaffee darüber, bis das Glas etwa 3/4 voll ist und geben Sie dann die Protein-Shake-Mischung darüber. Wer es mag, kann noch Süße, Zimt oder Geschmackssirup zu seinem „Proffee“ geben.

Wie gesund ist „Proffee“?

Protein-Shakes bestehen aus unterschiedlichen tierisch und pflanzlich gewonnenen Eiweißen. Zum Beispiel Hühnereiweißpulver oder Soja-Eiweiß. Manche Inhaltsstoffe sollten mit Vorsicht betrachtet werden: Gerade bei tierischen Shakes werden Abfallprodukte aus der Massentierhaltung verarbeitet, zum Beispiel Molke oder sogar Schlachtabfälle. Man sollte bei der Wahl des Shakes auf ein hochwertig und transparent verarbeitetes Produkt achten, laut Öko-Test haben die meisten Protein-Diät-Shakes im Test eher schwach abgeschnitten. „Vor allem die Beigabe von Süßstoff sehen Ernährungsmediziner kritisch“, schreibt der NDR.

Und wichtig ist: Proteinshakes sind keine vollwertige Mahlzeit, weil sie keine Ballaststoffe enthalten, so Karsten Krüger von der Abteilung für Leistungsphysiologie und Sporttherapie an der Universität Gießen zur Augsburger Allgemeinen Zeitung. Ein „Proffee“ kann also nicht mal eben ein ausgewogenes Frühstück ersetzen. Und natürlich machen Proteinshakes nicht einfach von alleine fit. Das wichtigste ist das Training, dass diese lediglich unterstützen können. Statt nur Shake sollte man grundsätzlich auch viele gesunde und eiweißreiche Lebensmittel in die Ernährung integrieren.

Kaffee scheint laut neuester Forschung weitestgehend positive Effekte zu haben. Die individuelle Wirkung von Kaffee kann laut sehr unterschiedlich sein: manche Menschen fühlen sich davon wacher, manche werden fahrig und wieder andere sogar müde. Aber mehrere neuere Studien zeigen die positiven gesundheitlichen Effekte von Kaffee, er könnte sogar vor verschiedenen Krebsarten schützen.

Kann man mit „Proffee“ abnehmen?

„Protein hat eine höhere thermische Wirkung als Kohlenhydrate oder Fette, was bedeutet, dass der Körper mehr Energie benötigt, um es zu verdauen“, schreibt sat1.de. Die Kombination aus dem Eiweiß im Shake und der anregenden Wirkung des Koffeins im Kaffee kann also den Stoffwechsel im Körper ankurbeln und so mehr Energie verbrauchen, heißt es bei harpersbazaar.de. Allein auf den „Proffee“ kann man sich beim Abnehmen allerdings nicht verlassen. Der Protein-Kaffee-Mix kann eine Diät positiv und lecker unterstützen. Einen kraftvollen, gesunden Körper bekommt man allerdings vor allem durch eine ausgewogene Ernährung und viel Bewegung, so das Wissenschaftsmagazin spektrum.de. Mahlzeiten durch Shakes zu ersetzen ist keine nachhaltige Abnehm-Methode. Stattdessen sollte man seinen Lebensstil dauerhaft gesünder gestalten, Stress reduzieren und vor allem nicht mit hungern. , schreibt der NDR.