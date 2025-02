Protein-Fasten: Hilft ein Social-Media-Trend beim Abnehmen?

Laut der

AOK

plant man beim

Intervallfasten

die Nahrungsaufnahme so, dass man in bestimmten Phasen isst und in anderen gezielt darauf verzichtet. Besonders beliebt ist die sogenannte 16:8-Methode. Dabei verzichtet man etwa auf das Frühstück und isst nur zwischen 12 und 20 Uhr. Die übrigen 16 Stunden des Tages fastet man.