Rammstein will nach Tour offenbar längere Pause machen

Noch zweimal steht Rammstein in Gelsenkirchen im Rahmen der „Europe Stadium Tour 2024“ auf der Bühne, dann soll erst einmal Schluss sein – für mindestens zwei Jahre. Das berichten zumindest mehrere Fan-Seiten der Band auf Instagram. Geleakt haben soll diese Information Gitarrist Paul Landers am vergangenen Sonntag in Gelsenkirchen.

Neue Single und Doku in Rammstein-Pause?

„2025 und 2026 wird es keine Rammstein-Tournee geben“, schrieb „Rammstein Belgium“ auf Instagram. Die Band werde sich zwei Jahre freinehmen und danach überlegen, ob es weitere Konzerte geben soll. Landers habe Fans erzählt, dass Rammstein „Ramm4“ als Single veröffentlichen werde und es eine Dokumentation geben solle. Laut dem Fanportal „Rammstein World“ soll sie bei Amazon Prime zu sehen sein. Wann genau diese erscheinen soll, ist nicht bekannt. Bestätigt wurde alle diese Informationen von der Band bislang nicht.

Seit Mai hat Rammstein insgesamt 28 Konzerte in Europa gespielt, zwölf davon in Deutschland. Sänger Till Lindemann und Co. traten in Dresden, Frankfurt und Gelsenkirchen auf. Zwei stehen noch aus. Am Dienstag und Mittwoch (30. und 31. Juli) steht die Band erneut in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auf der Bühne. Für beide Termine gibt es noch Tickets. Die Preise dafür beginnen bei knapp 100 Euro.

Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Im vergangenen Sommer wurden mehrere Vorwürfe von Frauen gegen Lindemann laut. Es ging dabei um sexuelle Handlungen und K.-o.-Tropfen. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur After-Show-Party kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Berlin die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Mehrere Konzerte der diesjährigen Tour wurden wegen der Vorwürfe von Protesten begleitet.