Neue Heimat für Harry und Meghan? Luxus-Immobilie in Portugal könnte ein Rückzugsort sein

Nachdem sie ihr britisches Zuhause, Frogmore Cottage, verloren haben, gibt es nun Spekulationen, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ein neues Kapitel in Portugal aufschlagen könnten. Die britische Zeitung Daily Mail berichtet, dass das Paar möglicherweise eine luxuriöse Immobilie in der „CostaTerra Golf und Ocean Club“-Anlage, südlich von Lissabon, erworben hat. Was bislang zu dem möglichen neuen Zuhause der Sussexes bekannt ist, erfahren Sie hier.

Nach Frogmore-Aus: Haben Harry und Meghan ihr Luxus-Paradies in Portugal gefunden?

Im vergangenen Jahr verloren Harry und Meghan ihren Wohnsitz im Frogmore Cottage, nachdem König Charles III. das Paar gebeten hatte, das Anwesen zu räumen. Unter anderem die British Broadcasting Company (BBC) berichtete über diesen Vorfall. Die Entscheidung folgte auf dem Fuße, nachdem Harry seine umstrittene Biografie „Reserve“ veröffentlicht hatte, in der er das Königshaus scharf kritisierte. Dadurch war das Paar, welches sich 2020 nach Kalifornien zurückgezogen hatte, ohne festen Wohnsitz in Harrys Heimat.

Laut der Daily Mail könnte das Ehepaar nun aber wieder einen „Fuß in Europa“ haben. Denn Harry und Meghan sollen eine Immobilie in der exklusiven „CostaTerra Golf und Ocean Club“-Anlage erworben haben, einer luxuriösen Wohnanlage mit direktem Zugang zum Meer. Dieser Kauf könnte nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung eines europäischen Rückzugsortes für die Sussexes bedeuten, sondern ihnen auch den Zugang zum sogenannten „Golden Visa“-Programm des Landes ermöglichen. Dieses Programm gestattet Nicht-EU-Bürgern, wie Meghan, Visa-freies Reisen innerhalb des Schengen-Raums, was besonders für Meghan, die ihre Bestrebungen um die britische Staatsbürgerschaft nach dem „Megxit“ aufgegeben hat, von Vorteil sein könnte.

Nicht die einzigen Royals in Portugal – auch Harrys Cousine ist vor Ort

Prinz Harry und Herzogin Meghan wären damit nicht die einzigen britischen Royals mit einer portugiesischen Residenz. Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank besitzen dem Hello!-Magazin zufolge ebenfalls ein Anwesen in derselben Anlage. Jack Brooksbank arbeitet dort im Marketing- und Verkaufsbereich. Die Nähe der beiden Familien könnte dafür sorgen, dass die Sussexes häufiger nach Portugal reisen, insbesondere da Harry und Eugenie seit ihrer Kindheit eine enge Beziehung pflegen.



Es ist bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Reisen möglichst diskret halten. Allerdings wurde gegenüber der Daily Mail bestätigt, dass das Paar die „CostaTerra“-Anlage kürzlich besucht haben soll. Der Leiter des Tourismusbüros von Alentejo, José Santos, erwähnte gegenüber der Zeitung, dass die Sussexes sich während eines „mega-geheimen“ Aufenthalts in der Region aufhielten.

Den Star-Faktor müssten sich Harry und Meghan auf der Anlage allerdings mit anderen Prominenten teilen, denn die Anlage, welche von einem Geschäftspartner George Clooneys - Mike Meldman - entwickelt wurde, zählt zu den exklusivsten Resorts in Portugal. Sehr wahrscheinlich also, dass sich die eine oder andere prominente Persönlichkeit damit in direkter Nachbarschaft zu den Sussexes befinden würde.

Ob und wann Prinz Harry und Meghan dauerhaft nach Portugal ziehen werden, bleibt allerdings noch abzuwarten. Momentan handelt es sich lediglich um einen exklusiven Erstbericht der Daily Mail und das Paar hat sich bisher nicht offiziell zu einem Kauf geäußert.

