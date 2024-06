Meghan und Prinz Harry: Planen sie eine Welttournee?

Das Verhältnis von Prinz Harry und Meghan zum britischen Königshaus gilt als abgekühlt. Eine Welttournee der beiden könnte die Beziehung zusätzlich belasten.

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und Meghan Markle und dem britischen Könighaus lässt sich wohl als abgekühlt beschreiben. Die Netflix-Serie "Harry & Meghan" und die Enthüllungen um Harry Memoiren "Reserve" sowie der vollständige Umzug des Paares in die USA haben im Könighaus für Unmut gesorgt. König Charles III. wiederum antworte mit dem Entzug des Anwesens Frogmore Cottage und militärischer Ehren - einem für Prinz Harry wunden Punkt.

Wie der britische Express berichtet, könnte das Paar nun eine Welttournee planen. Die Beziehung zum Könighaus könnte das weiter belasten.

Planen Meghan und Prinz Harry eine Welttournee?

Dass Harry und Meghan auch nach ihrem Ausscheiden aus dem britischen Königshaus nicht einfach von der Bildfläche verschwinden würden, war wohl nicht nur jedem Beobachter des Könighauses klar. Auf königliche Privilegien wollten der Royal aber auch nach seinem Abgang nicht verzichten - doch seine Klage gegen den Entzug scheiterte erneut vor Gericht.

Für Aufsehen sorgten zudem der Besuch der Exil-Royals Meghan und Harry bei den "Invictus Games" im vergangenen Jahr in Düsseldorf und ein anschließender Aufenthalt in Nigeria. Seit ihrem Umzug in die USA unterstützen die beiden mit ihrer Stiftung Archewell gemeinnützige Zwecke. Zudem ist Harry Schirmherr der Invictus Games Foundation, die er 2014 selbst ins Leben rief.

In Nigeria äußerte sich der Herzog von Sussex laut dem britischen Express, dass weitere Reisen dieser Art geplant seien. "Es gibt nicht so viel, was man von zu Hause und über Zoom machen kann, also freuen wir uns darauf, mehr zu reisen, weil die Arbeit wichtig ist", soll er dabei dem nigerianischen Blatt Peoples Daily verraten haben, wie der Express schreibt.

Meghan und Prinz Harry: Ghana könnte das erste Ziel ihrer Welttournee sein

Dass das Reisen bald zum Hauptbetätigungsfeld der beiden werden soll und sie auf Welttournee gehen wollen, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Doch eine anonyme Insider-Quelle zufolge, auf die sich der Express und andere britischen Medien berufen, sei dies nur eine Frage der Zeit. Zudem gehe sie davon aus, dass Ghana den Auftakt einer solchen Unternehmung der Sussexes sein könnte.

Auch der britische TalkTV-Moderator Andre Walker spekulierte in seiner jüngsten Sendung "That Was The Woke That Was": "Harry und Meghan planen eine Welttournee in diesem Sommer, die an den Erfolg ihrer Reise nach Nigeria anknüpfen soll."

Meghan und Prinz Harrys Welttournee-Pläne könnten Beziehung zum Königshaus weiter belasten

Über die Gründe einer groß angelegten Welttournee lässt sich bisher nur mutmaßen. Bei "That Was The Woke That" sagte der politische Stratege Sam Armstrong gegenüber dem Moderator, er glaube, dass der Herzog und die Herzogin "einen Punkt beweisen" wollen, nämlich dass sie es "besser machen" können als Prinz William und Prinzessin Kate. Falls an den Spekulationen etwas dran sein sollte, wird man sie im Königshaus nicht gerne gehört haben.