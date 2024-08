Ein Jahr nach der Krönung von König Charles III. sind die Royals in Aufruhr. Nicht nur der König selbst ist an Krebs erkrankt, sondern auch seine Schwiegertochter, Prinzessin Kate und es bleibt abzuwarten, ob das Königshaus den terminreichen Sommer mit einem Ersatz stemmen kann. Auch mit Prinz Harry scheint es weiter Spannungen zu geben.

Nun teilten darüber hinaus Prinzessin Kate und ihr Mann, Prinz William, eine bewegende Botschaft auf ihrem gemeinsamen X (ehemals Twitter)-Account. Um was es sich bei der Nachricht handelte, erfahren Sie hier.

Royals: Prinzessin Kate und Prinz William teilen traurige Nachricht

Mit ihm hat die englische Sport-Landschaft einen ganz Großen verloren: Wie mehrere britische Medien, darunter die British Broadcasting CompanyBritish Broadcasting Company (BBC) Rugby-Spieler, Rob Burrow, im Alter von 41 Jahren am 2. Juni gestorben. Burrow galt in seiner Sportart als eine Legende. Der ehemalige Spieler der Leeds Rhinos litt seit 2019 an der Motoneuron-Krankheit (MND), einer Erkrankung, die das Gehirn und die Nerven betrifft.

Während seiner Karriere bei den Leeds Rhinos hatte Burrow einige beeindruckende Erfolge mit seinem Team erzielt, darunter acht gewonnene Grand Finals, drei World Club Challenges und zwei Challenge Cups. Er bestritt laut der BBC auch 15 Spiele für die englische Nationalmannschaft. Nach seiner aktiven Karriere widmete er sich der Aufklärung und Unterstützung für Menschen mit MND und wurde für sein Engagement mit dem Gold Blue Peter Badge ausgezeichnet.

William und Kate trauern um früheren Rugby-Spieler

Sein Engagement in den vergangenen Jahren hatte auch großen Eindruck bei den britischen Royals hinterlassen. Prinz William drückte mit einer Nachricht auf X seine Trauer über den Tod des Sportlers aus. "Rob Burrow, eine Legende der Rugby-Liga, hatte ein großes Herz. Er lehrte uns: In einer Welt voller Widrigkeiten müssen wir es wagen zu träumen", schrieb der Thronfolger am Abend des 2. Juni auf X und gab damit ein bekanntes Zitat des Sportlers wieder. Auch seine Frau, Prinzessin Kate, fand in Williams Post Erwähnung. "Catherine und ich senden unsere Liebe an Lindsey, Jackson, Maya und Macy." Bei den Genannten handelt es sich um Burrows Frau und die drei gemeinsamen Kinder des Paares.

Prinz William hatte laut mehrerer Medienberichte - unter anderem von der Daily Mail - wenige Monate vor Burrows Tod, Kontakt mit der früheren Rugby-Legende. Im Januar besuchte der Prinz von Wales das Headingley Stadium in Leeds, wo er Burrow persönlich traf. Bei diesem Anlass überreichte er dem früheren Sportler den CBE-Orden (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) für dessen Engagement und die Sensibilisierungsbemühungen im Kampf gegen die Motoneuron-Krankheit.

Übrigens: Nach dem Bekanntwerden von Prinzessin Kates Krebserkrankung haben sich einige Stars bei ihr für die Spekulationen um ihren Gesundheitszustand entschuldigt. Lange hielt die Ruhe um die Prinzessin von Wales allerdings nicht an, denn jüngst zog ein neues Magazin-Cover, welches die Prinzessin zeigt, Spott und Ärger auf sich. Dass die Royals es mit dem Anschnallen im Auto nicht so genau nehmen, hat übrigens einen ganz bestimmten Grund, wie ein Sicherheitsexperte verriet.