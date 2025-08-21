Herzogin Meghan bei Queen Elizabeths Tod ausgeschlossen: Jetzt sind neue Details bekannt

Die letzten Stunden von Königin Elizabeth II. bleiben ein Thema, das viele Royal-Fans bewegt. Jetzt sind neue Details darüber bekannt geworden, warum Herzogin Meghan an diesem historischen Moment nicht teilnehmen durfte. Laut neuesten Berichten war es König Charles III., der die Entscheidung traf – und das nicht ohne Grund.

Übrigens: Harry und Meghan standen jüngst wieder im Rampenlicht wegen Meghans neuer Netflix-Show. Weil der Streaming-Gigant nun sein Konzept für das Paar ändert, wird bereits spekuliert, ob Netflix eine Scheidungsshow mit Harry und Meghan plant.

Herzogin Meghan bei Queen Elizabeths Tod ausgeschlossen – neue Details bekannt

Am 8. September 2022 eilte Prinz Harry nach Balmoral, um sich von seiner Großmutter zu verabschieden. Ursprünglich sollte auch seine Frau, Herzogin Meghan, mitreisen, doch kurz vorher änderten sich die Pläne. Laut einem Bericht des britischen Magazins The Express gab es einen entscheidenden Anruf von König Charles III.. Dieser bat seinen Sohn ausdrücklich darum, ohne Meghan nach Balmoral zu reisen. Ein Sprecher des Paares hatte zunächst bestätigt, dass beide nach Schottland reisen würden, doch plötzlich war Meghan aus den Plänen gestrichen.



Die genauen Gründe für Meghans Ausschluss wurden lange nur spekuliert. Laut der neuen Biografie „Charles III: New King, New Court, The Inside Story“ von Robert Hardman soll der König entschieden haben, dass nur enge Familienmitglieder anwesend sein sollten – um den royalen Abschied von politischen Spannungen und persönlichen Konflikten freizuhalten. Auch Prinzessin Kate blieb damals in England, sodass nicht nur Meghan von der Entscheidung betroffen war.

Doch für Prinz Harry war diese Entscheidung offenbar schwer zu akzeptieren. In seiner Autobiografie „Reserve“ erinnert er sich an den Moment, als ihn sein Vater anrief: „Er sagte, ich sei in Balmoral willkommen, aber er wollte… sie nicht. Er begann, mir seinen Grund zu nennen, der unsinnig und respektlos war, und ich konnte das nicht akzeptieren.“

Harry und Meghan – Bruch mit dem Königshaus dauert an

Erst als Harry erfuhr, dass auch Kate nicht nach Balmoral reisen würde, konnte er die Entscheidung nachvollziehen. Laut seines Buches reagierte sein Vater daraufhin stammelnd und entschuldigend. Viele Royal-Experten glauben, dass Charles mit dieser Entscheidung einen möglichst ruhigen Abschied für die Queen ermöglichen wollte. Offiziell hieß es, dass keine Ehepartner dabei sein sollten. Doch in den Augen vieler Fans bleibt die Frage: Wurde Meghan gezielt ausgeschlossen, oder war es wirklich eine reine Vorsichtsmaßnahme?

Klar ist: Seit diesem Vorfall hat sich das Verhältnis zwischen Harry, Meghan und der restlichen Königsfamilie nicht verbessert. Während Prinz Harry nach wie vor zu wichtigen Anlässen reist, hat Meghan seit 2022 keinen Fuß mehr auf britischen Boden gesetzt. Gleiches gilt für die Kinder der beiden, Archie und Lilibet. Beide Kinder sollen Harry zufolge übrigens ein bestimmtes Merkmal von Meghan geerbt haben.