Von Luxusauto bis Insektenhotel: Diese Geschenke bekamen die Royals in den letzten Jahren

Was schenkt man einem König, der alles hat? Oder einer Prinzessin, die ständig auf Staatsbesuch ist? Die jetzt veröffentlichte offizielle Geschenkeliste des britischen Königshauses liefert ein paar interessante Antworten – und zeigt, wie kreativ und manchmal kurios die Präsente für König Charles III., Prinz William und Prinzessin Kate ausgefallen sind. Von Alltagsgegenständen bis hin zu echten Prunkstücken ist alles dabei. Wir haben die spannendsten Funde zusammengefasst – und verraten, was mit den royalen Geschenken passiert.

Von Luxusauto bis Insektenhotel: Diese Geschenke bekamen Charles, William, Kate und Co.

Wenn man glaubt, König Charles III. könne nichts mehr überraschen, lohnt sich ein Blick in die frisch veröffentlichte Geschenkeliste des Palastes für die Jahre 2020 bis 2023. Zu seinem Krönungsjahr 2023 erhielt Charles ein Fahrzeug, das sogar für Royal-Verhältnisse außergewöhnlich ist: Einen Rolls-Royce Cullinan Series II im Wert von rund schätzungsweise 340.000 britischen Pfund (etwa 403.000 Euro), geschenkt vom König von Bahrain, wie auch die Tagesschau berichtete.

Aber es muss nicht immer Luxus sein. Charles, bekannt für seine Leidenschaft für Natur und Nachhaltigkeit, bekam auch ein Insektenhotel aus Holz mit eingraviertem königlichen Chiffre – gleich zweimal, eines davon vom deutschen Bundespräsidenten während seines Besuchs in Berlin im Jahr 2023. Auch ein Paar Wanderschuhe mit eingesticktem Monogramm, geschenkt vom ungarischen Präsidenten, dürfte seinen Geschmack getroffen haben, denn Charles gilt den britischen Medien zufolge als „Draußen-Mensch“.

Ebenfalls bemerkenswert: eine gerahmte Stickerei des Salbungsbildschirms, der bei der Krönung zum Einsatz kam, sowie ein Stück vom „Wahren Kreuz“, das der inzwischen verstorbene Papst Franziskus zur Verfügung stellte und das laut der offiziellen Geschenkeliste in das Prozessionskreuz von Wales eingearbeitet wurde.

Prinz William und Prinzessin Kate: vom Schnorchelspaß über Kindergeschenke

Auch Prinz William und Prinzessin Kate alias „Prinz und Prinzessin von Wales“ waren in den vergangenen Jahren viel unterwegs – hervorzuheben ist hier ihre Karibikreise aus dem Jahr 2022. Dort erhielten sie Taucherbrillen, Neoprenanzüge, Flossen und Schwimmkappen – ein Schnorchelset der Extraklasse, überreicht auf den Bahamas. Ein passendes Geschenk, wenn man bedenkt, dass Tauchen eines der Hobbys des Paares ist.

Ebenfalls auffällig in den Listen: Geschenke für den Nachwuchs der Waleses. Von Feuerwehrhelmen und Rucksäcken vom kanadischen Premierminister bis zu Stofftieren und Rugby-Shirts – die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) wurden also keineswegs vergessen, wenngleich sie nicht an den Terminen teilnahmen.

Queen Elizabeth II.: Von Ponydecken bis „Coronation Street“-Gin

Auch wenn sie 2022 verstarb, taucht Königin Elizabeth II. noch prominent in der Liste auf. Insbesondere mit viel „Bling-Bling“. Zum Platin-Jubiläum im selben Jahr erhielt sie platin- und diamantbesetzte Broschen, personalisierte Ponydecken vom Bundespräsidenten der Schweiz und – sehr britisch – eine Flasche „Coronation Street“-Gin inklusive passender Gläser.

Zu den ungewöhnlicheren Geschenken der verstorbenen Monarchin gehörte zudem ein NASA-Mundschutz, ein Monopoly-Spiel in Lagos-Edition und sechs Hundemäntel von der Royal Australian Air Force - vermutlich für die zahlreichen Corgis der Herrscherin.

Kurioses und Pomp: Dürfen Royals die Geschenke eigentlich behalten?

Trotz aller Extravaganz: Die Geschenke gehören nicht den Royals persönlich. Wie die britische Nachrichtenagentur PA klarstellt, handelt es sich um offizielle Präsente, die Teil der „Royal Collection“ werden und nicht verkauft oder getauscht werden dürfen.

Selbst ein Rolls-Royce landet also nicht in der Privatgarage von König Charles III., sondern in der offiziellen königlichen Flotte.

Viele Geschenke werden laut der britischen Zeitung Daily Mail sogar weitergegeben – etwa Blumen an Pflegeheime, Lebensmittel an Wohltätigkeitsorganisationen oder Spielzeug an Kinderstationen.