Von dieser „lächerlichen“ Tradition will sich Prinz William bei seiner Krönung verabschieden

Wenn Prinz William (43) eines Tages den britischen Thron besteigt, will er so manches anders machen als seine Vorgänger Charles III. und Elizabeth II.. Eine in seinen Augen offenbar besonders „lächerliche“ Tradition will William angeblich schon bei seiner Krönung hinter sich lassen. Das berichten mehrere hochrangige Quellen gegenüber der britischen Zeitung The Times. Für Royal-Fans, die William in den vergangenen Jahren näher beobachtet haben, dürfte es keinesfalls überraschend sein – immerhin brach er in der Vergangenheit schon einmal eine eiserne Regel der verstorbenen Queen. Und im Zusammenspiel mit seiner Frau Kate nimmt das Paar einige Regeln bezüglich ihrer drei Kinder nicht allzu genau.

Welche Tradition William in Zukunft einmotten will und welches Bild er von der zukünftigen Monarchie hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Royals: Von dieser „lächerlichen Tradition“ will sich William verabschieden

Wer die Krönung von König Charles III. im Jahr 2023 noch im Kopf hat, wird sich an ein ganz besonderes „Accessoire“ des Königs erinnern: die fast schon legendäre „Imperial State Crown“. Das Symbol der britischen Monarchie wiegt laut dem Royal Collection Trust mehr als ein Kilo und ist mit 2868 Diamanten und unzähligen weiteren Edelsteinen geschmückt. Was dem normalen Bürger vielleicht nur als royaler Pomp erscheint, erntete bei der Krönung von Charles III. offenbar auch in Adelskreisen Kritik und Spott. Das Urteil: Sie sei ein „lächerliches Ding, das aussieht, als käme es direkt aus einem Disney-Film“, zitierte die Times eine namentlich nicht genannte Quelle, die dem Königshaus nahestehen soll.

Dem Bericht zufolge habe William sich nicht final geäußert, welche Krone er in einigen Jahren bei seiner Krönung tragen werde, allerdings denkt der Prinz von Wales offenbar darüber nach, das „gute Stück“ bei der Zeremonie außen vor zu lassen. Eine weitere Quelle, die William und Kate nahestehen soll, betonte in dem Artikel, der Prinz denke bereits intensiv darüber nach, welche Symbole er bei seinem Amtsantritt beibehalten und welche er durch etwas Zeitgemäßeres ersetzen möchte.

Icon Vergrößern Bald auf dem Abstellgleis? Prinz William soll darüber nachdenken, seine Krönung ohne die „Imperial State Crown“ zu bestreiten. Zuletzt zierte das Schmuckstück den Kopf seines Vaters Charles III. bei dessen Krönung im Jahr 2023. Foto: Hannah McKay/POOL Reuters/AP/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Bald auf dem Abstellgleis? Prinz William soll darüber nachdenken, seine Krönung ohne die „Imperial State Crown“ zu bestreiten. Zuletzt zierte das Schmuckstück den Kopf seines Vaters Charles III. bei dessen Krönung im Jahr 2023. Foto: Hannah McKay/POOL Reuters/AP/dpa (Archivbild)

Die Quelle führte gegenüber der Times weiter aus, dass der zukünftige König „ein tiefes inneres Nachdenken darüber führt, was für ihn wichtig ist“. Das Ziel: Eine Monarchie, die „fit für das moderne Zeitalter“ ist, wie es ein Vertrauter ausdrückte. Das beträfe nicht nur Zeremonien wie die Krönung, sondern auch den Aufbau des Buckingham Palace und das Verhältnis zur Öffentlichkeit.

Ein früherer Berater beschreibt William in dem Artikel so: „Er denkt schon seit Jahren darüber nach, wie diese nächste Rolle zu ihm passen kann. Das ist alles eine Evolution, kein Umsturz. Alles, was bleibt, soll relevant sein.“

Kostüme und „Disney“ – Streicht William der Monarchie den Pomp weg?

In dem Times-Bericht wird deutlich: Besonders der historische „Kostümcharakter“ der Monarchie stößt bei William immer häufiger auf Ablehnung. Ein Freund des Prinzen soll dem Portal Daily Beast im Rahmen seines Auftritts beim „Order of the Bath“ jüngst gesagt haben: „Das ist genau die Art von mittelalterlichem Cosplay, die William lächerlich findet. Er versteht und respektiert die Tradition, aber diese Art von Veranstaltung zeugt kaum von einer Monarchie, die modern und relevant ist.“

Gut möglich also, dass Royal-Fans in ein paar Jahren bei Williams Thronbesteigung keine üppig verzierte Imperial State Crown und lange, schwere Mäntel zu sehen bekommen, sondern eine schlichtere, modernere Zeremonie. Seine Krönung soll zurück zum Wesentlichen gehen und den Menschen das bieten, was sie von einer Monarchie erwarten – eine moderne und zugängliche Institution. Ein Insider fasste es gegenüber The Times zusammen: „Schauen Sie sich doch mal die mittelalterlichen Krönungen an, sie waren einfach und klar. Das will William ebenfalls erreichen.“

Bisher sind diese Pläne jedoch nicht vom Palast bestätigt. Die Aussagen stammen von Personen, die William und Kate nahestehen und durch ihre langjährige Erfahrung und Beziehung zum Paar als verlässlich gelten. Das Königshaus selbst äußerte sich dazu bislang nicht.

Übrigens: Abseits des höfischen Protokolls erschütterte ein Todesfall William und seinen Bruder Harry. Der Verstorbene hatte eine enge Beziehung zu der Mutter der Brüder, Prinzessin Diana.