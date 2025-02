TV-Star Ernst Hilbich ist tot: Er lieh auch Figuren der Puppenkiste seine Stimme

Ernst Hilbich ist tot. Der Schauspieler und Kabarettist starb mit 93 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, zuvor hatte auch die Bild darüber berichtet. Der in Siegburg (Nordrhein-Westfalen) geborene Hilbich spielte seit den 1970er Jahren in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien mit, über mehr als zehn Jahre war er etwa einer der Stars der WDR-Serie „Die Anrheiner“. Über die Jahre lieh er außerdem auch vielen Figuren der Augsburger Puppenkiste seine Stimme.

Seine ersten TV-Rollen sicherte sich Hilbich, der zunächst auch eine Elektromechaniker-Ausbildung absolviert und dann an Landestheatern gespielt hatte, Anfang der 1960er Jahre in einer Krimiserie und einem Krimifilm. Später sollte er aber vor allem durch Komödien und Unterhaltungsformate große Bekanntheit erlangen. In den Fernsehshows „Am laufenden Band“ von Rudi Carrell und „Zum Blauen Bock“ des Hessischen Rundfunks trat er dabei etwa auf. Durch letztere erlangte er eine Art Legendenstatus, da er in den 1970er und 80er Jahren in jedem Jahr den Karnevalsschlager „Es ist Karneval in Knieritz an der Knatter“ als Höhepunkt der Sendung sang.

Ernst Hilbich ist tot: Schauspieler sprach einst das Sams für die Augsburger Puppenkiste

Noch bevor er seine Fernseh-Engagements bekam, landete er am Düsseldorfer Kom(m)ödchen, der bekannten Kabarett-Bühne mit festem Ensemble. Dort gehörte er mehr als zehn Jahre zur Stammbesetzung. Doch nicht nur vom Schauspiel lebte Hilbich. Für die Augsburger Puppenkiste vertonte er auch Hörspiele und gehörte auch hier für einige Jahre zum festen Sprecher-Ensemble. Er lieh etwa dem Sams, dem Vogel Zapp und dem Burggespenst Lülü seine Stimme.

Privat fand er sein Glück mit der Schauspiel-Kollegin Lotti Krekel. Nach bereits 27 gemeinsamen Jahren heiratete das Paar, das in Köln lebte, 2003. Krekel starb im April 2023 im Alter von 81 Jahren.