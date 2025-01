Nach Katastrophe in Tschechien: Wie gefährlich sind Heizpilze?

Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Restaurant in der tschechischen Stadt Most, 60 Kilometer südlich von Dresden, sind in der Nacht zu Sonntag sechs Menschen gestorben. Das teilte die Feuerwehr vor Ort mit. Acht Menschen wurden zudem mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In kurzer Zeit hätten sich die zwei bis drei Meter hohen Flammen in dem Restaurant ausgebreitet und auch ein benachbartes Gebäude beschädigt, berichtet ein Reporter des tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ersten Aussagen von Zeugen zufolge sei die Explosion von einem Heizpilz ausgelöst worden, der in dem Restaurant aufgestellt worden war. Die Heizung soll umgefallen sein, woraufhin sich die angeschlossene Propangasflasche entzündet habe.

Heizstrahler können zu Explosion führen

Tatsächlich können solche Heizpilze sehr gefährlich werden, wenn sie umkippen. Einige Modelle verfügen daher über eine Kippsicherung. So wird die Gaszufuhr gestoppt, wenn der Strahler umfallen sollte. Ohne diese Sicherung kann beim Umkippen Gas ausströmen und es besteht Explosionsgefahr. Daher sollten Heizpilze immer auf festem Untergrund aufgestellt und entsprechend befestigt werden, sodass sie nicht umstürzen können.

Doch auch über die Explosionsgefahr hinaus können gasbetriebene Heizstrahler gefährlich werden. So stoßen die Geräte Kohlenstoffmonoxid und andere Schadstoffe aus. Werden die Heizstrahler in einem Innenraum betrieben, verdrängen diese Schadstoffe den vorhandenen Sauerstoff, was zu einem gefährlichen Sauerstoffmangel und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung führen kann. Daher sollten mobile gasbetriebene Heizungen niemals in Innenräumen aufgestellt werden.

Polizei in Tschechien leitet Ermittlungen ein

Bei dem aktuellen Fall im tschechischen Most hat die Polizei vor Ort die Ermittlung wegen einer mutmaßlichen Gefährdung der Allgemeinheit aufgenommen. Eine solche Gefährdung liegt dann vor, wenn fahrlässig Leib und Leben von mehreren Menschen oder fremdes Eigentum in großem Ausmaß gefährdet worden ist. (mit dpa)