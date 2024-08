Islamischer Staat bekennt sich wohl zur Messerattacke von Solingen

Noch gibt es keine offiziellen Informationen zum Motiv des noch unbekannten Täters von Solingen. Laut einem Bekennerschreiben, über das zunächst Zeit Online berichtet hatte, hat sich aber wohl die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) zu dem Anschlag bekannt. Der Angreifer sei IS-Mitglied gewesen, heißt es in dem Schreiben, und habe die Attacke, bei der drei Menschen getötet und acht schwer verletzt wurden, aus „Rache für Muslime in Palästina und anderswo“ verübt.

Die Polizei indes durchkämmte am Samstag-Abend eine Geflüchtetenunterkunft in Solingen. „Wir haben Hinweise erhalten, und aufgrund dessen führen wir gerade polizeiliche Maßnahmen durch“, sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei im Einsatz. Der Bereich werde von einer Hundertschaft abgesperrt. Bei dem Messerangriff bei einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen getötet und acht schwer verletzt worden. Nach dem Täter wird bundesweit gefahndet. (mit dpa)