Kurze Sommer-Rückkehr in Bayern: So wird das Wetter zum Wochenstart

Nach Unwetterwarnung am Sonntag und vielen Gewittern in den letzten Wochen erwartet Bayern und die Region zu Beginn der zweiten Ferienwoche wieder Sommerwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet auf seiner Website viel Sonne und Temperaturen von teilweise über 30 Grad, bevor es ab Mitte der Woche wieder zu Unwettern kommen kann.

Laut DWD sollen die Regenfälle in der Region in der Nacht von Sonntag auf Montag abklingen. Zu vereinzelten Schauern komme es demnach ab Anfang der Woche nur noch am östlichen Alpenrand und in Niederbayern. Auch die am Montagmorgen noch teilweise dichte Wolkendecke solle sich demnach im Tagesverlauf immer weiter auflösen. Der Behörde zufolge steige das Thermometer am Montag in Bayern auf Höchsttemperaturen zwischen 22 und 28 Grad. In der Nacht seien Tiefstwerte zwischen 15 und 10 Grad möglich.

Sommer-Comeback am Dienstag: Sonne in Augsburg und bis zu 28 Grad

Sommerliche Aussichten verspricht die Wettervorhersage vor allem für Dienstag. Der DWD meldet nur für den Alpenrand einige lockere Quellwolken. Ansonsten solle in Bayern den Tag über ungehindert die Sonne scheinen. Rund um Augsburg seien Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad möglich. In Unterfranken meldet die Behörde teilweise sogar Werte von rund 31 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen demnach wieder etwas zurück. Je nach Region meldet der DWD Werte zwischen maximal 18 und 11 Grad.

Ab Mittwochmittag ziehen von Westen immer mehr Wolken auf. Es komme wahrscheinlich zu lokalen Unwettern, meldet der DWD. An einzelnen Orten seien Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Andernorts sollen die Temperaturen allerdings nicht sinken. Die Behörde rechnet trotz der Unwetter für Bayern am Mittwoch mit Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad.

Nur schwacher und stellenweise etwas auffrischender Wind verspreche am Mittwoch etwas Mäßigung. Nachts seien der Wettervorhersage zufolge Tiefstwerte zwischen 18 und 13 Grad möglich. Dazu kämen laut DWD bis zum Donnerstagmorgen vereinzelte Gewitter und lokale Schauer.