Wetterdienst erwartet heute wieder Gewitter mit Starkregen und Hagel: Betroffene Landkreise

In Bayern ist es zum Ferienstart sommerlich warm und meist sonnig. Doch gleichzeitig stieg die Gewittergefahr in Süddeutschland und es wurde turbulenter und zuweilen stürmisch. Im Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg schlug am Mittwochnachmittag ein Blitz in eine Hütte ein. Eine Gruppe mit rund 30 Kindern und 20 Betreuern befand sich in dem Gebäude. Es kam zu einer Rauchentwicklung, verletzt wurde aber niemand.

Am Donnerstag trafen die Gewitter vor allem Franken. Dort wurden Straßen und Keller überflutet, Bäume fielen auf Straßen oder beschädigten Dächer. Zudem steckten mehrere Autos in überfluteten Unterführungen fest und in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) kam es zu einem Stromausfall.

DWD warnt heute vor Gewittern in Bayern

Am Freitagfrüh ist es im Freistaat Bayern und angrenzenden Bundesländern sonnig und mild. Mit maximal 21 Grad in Hochfranken und 26 Grad am Untermain und in Niederbayern soll es aber nicht mehr ganz so heiß werden wie an den Tagen zuvor. Ab Mittag ziehen vor allem im Alpenvorland erneut Schauer und Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, stürmische Böen um 70 km/h und örtlich Hagel.

In diesen Landkreisen gilt eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 2 bis vorerst 13 Uhr:

Augsburg

Berchtesgadener Land

Ebersberg

Erding

Landsberg

München

Oberallgäu

Ostallgäu

Rosenheim

Traunstein

Unterallgäu

Wechselhaftes Wetter in Bayern am Wochenende

Am Samstag wechselt sich den Wettervorhersagen zufolge Sonnenschein mit Schauern und Gewittern ab. Die Temperatur steigt dabei auf 23 bis 27 Grad. Am Sonntag wird das Wetter ähnlich. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken wird es zwischen 22 Grad am Frankenwald und 27 Grad an Main und Inn warm. Im Süden und Osten rechnet der DWD auch öfter mit Schauern und Gewittern. Diese klingen in der Nacht zum Montag ab.

Temperatur in Bayern steigt in der kommenden Woche wieder

Die neue Woche startet dann am Montag mit viel Sonne und ein paar Wolken. Die Temperatur steigt auf maximal 24 bis 29 Grad. Bis zur Wochenmitte soll es dann noch wärmer werden.