Kein "Bling Bling" für Prinzessin Kate? Deshalb wird sie Prinzessin Dianas Hochzeits-Tiara nicht erben

Abseits der aktuellen Ereignisse sorgt ein Thema unter Royal-Fans immer wieder für Gesprächsstoff: Warum wurde die Tiara, die Prinzessin Diana an ihrem Hochzeitstag trug, nie von Prinzessin Kate getragen – und warum wird sie das Schmuckstück auch nicht erben?

Prinzessin Dianas Hochzeit-Tiara - Wem gehört das Schmuckstück?

Bei der Tiara, die Diana Spencer am Tag ihrer Hochzeit mit dem damaligen Prinzen Charles im Jahr 1981 trug, handelte es sich um die sogenannte „Spencer-Tiara“. Sie gehört zu den historisch bekanntesten Schmuckstücken der Welt. Das Diadem wurde ursprünglich 1937 für Cynthia Spencer, die Ehefrau des 7. Earl Spencer, gefertigt und besteht aus Diamanten im Garland-Stil, eingebettet in ein filigranes Design aus Herz- und Blütenmotiven, schreibt das weltbekannte Auktionshaus Sotheby‘s. Der Wert der Tiara wird aktuell auf einen Betrag zwischen 400.000 und 500.000 britischen Pfund geschätzt.

Obwohl Diana die Tiara auf ihrer Hochzeit und bei mehreren Veranstaltungen trug, war es tatsächlich nie ihr Eigentum, denn das Schmuckstück ist ein fester Bestandteil der Spencer-Familiengeschichte – ähnlich wie der Familiensitz Althorp Estate. Sowohl zu ihrer Hochzeit als auch zu späteren Anlässen habe Diana die Tiara von ihrem Vater, John Spencer, und später von ihrem Bruder, Charles Spencer, geliehen. Dianas Bruder ist heute der 9. Earl Spencer und weiterhin im Besitz der Tiara, berichtete die Zeitung Sun.

Die Spencer-Tiara, die Diana, Prinzessin von Wales, am Tag ihrer Hochzeit trug, war in London bei einer Sotheby's-Ausstellung zu sehen.

Spencer-Tiara: Warum geht sie nicht an Prinzessin Kate?

Weil sich ein Teil des Schmucks von Prinzessin Diana inzwischen im Besitz ihrer Söhne, William und Harry, befindet, könnte man annehmen, dass das ikonische Schmuckstück irgendwann einmal den Weg auf das Haupt von Prinzessin Kate, Williams Ehefrau, finden würde. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Tiara offiziell nicht Teil der königlichen Sammlung ist, sondern ein reines Spencer-Familienerbstück. Als solches wird es einem Bericht des Magazins Marie Claire zufolge auch weiterhin in der Familie verbleiben.

Die Tradition der Spencer-Familie sieht vor, dass die Tiara nach dem Tod von Charles Spencer an seinen Sohn, Louis Spencer, weitergegeben wird. Louis, ein Neffe von Prinzessin Diana, wird das Diadem also eines Tages als Erbe der Familie Spencer übernehmen.

Chance für Prinzessin Charlotte – Wird sie eines Tages die Tiara tragen?

In den britischen Medien wird immer wieder spekuliert, dass Prinzessin Charlotte, als Dianas älteste Enkeltochter, die Spencer-Tiara eines Tages tragen könnte. Doch derzeit deutet nichts darauf hin, dass das Schmuckstück die Spencer-Familie verlassen wird. Laut einem Artikel in der Zeitschrift Marie Claire, habe sich Prinzessin Diana in einem Brief gewünscht, dass ihre Schmuckstücke an die Ehefrauen ihrer Söhne und späteren Generationen weitergegeben werden könnten. Allerdings betrifft dies nicht die Spencer-Tiara, da sie nicht Teil ihres persönlichen Besitzes war.

Die Hochzeit von Prinz William und seiner Frau Kate ist 13 Jahre her. Damals trug Kate die Cartier Halo Tiara, welche von Königin Elizabeth II. geliehen wurde.

Sollte Prinzessin Charlotte jedoch eines Tages heiraten, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie das Diadem aus besonderen Gründen für diesen Anlass von den Spencers leihen könnte. Alternativ könnte sie sich in Anlehnung an Prinzessin Kate, aber auch für die Cartier Halo Tiara entscheiden, die ihre Mutter dem Stern zufolge für ihre Hochzeit wählte und die von der verstorbenen Königin Elizabeth II. zu besonderen Anlässen getragen wurde.

