Tatort heute aus Göttingen: So wird "Die Rache an der Welt"

Im Tatort heute aus Göttingen ermitteln Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz, nachdem ein Mädchen vergewaltigt und getötet wird - ein gesellschaftspolitisch aufgeladener Fall. Lohnt sich "Die Rache an der Welt"?

Handlung: Der Göttingen-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Die heile Welt von Göttingen wird erschüttert durch einen Serientriebtäter, der an abgelegenen Ecken Frauen auflauert und zu sexuellen Handlungen zwingt. Der „Wikinger“, wie der Mann in der Presse genannt wird, hat seine Opfer bislang am Leben gelassen. Als in einem kleinen Park an einem See die Leiche der Studentin Mira gefunden wird, fragen sich Charlotte Lindholm ( Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba), ob der „Wikinger“ dieses Mal einen Schritt weiter gegangen sein könnte. Ein Augenzeuge beschreibt den Täter als einen Mann mit migrantischer Herkunft. Doch der Zeuge erscheint voreingenommen. Ist seine Aussage wirklich belastbar?

Charlotte Lindholm ermittelt in der WG der Toten: Mitbewohnerin Jelena (Mala Emde) blockt. Foto: Christine Schroeder, NDR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Die Rache an der Welt" einzuschalten?

Der Tatort heute ist das 20. Dienstjubiläum von Charlotte Lindholm - im April 2002 lief einst der erste Fall. "Die Rache an der Welt" nimmt starke Anleihen an einem echten Fall, dem einer Freiburger Studentin, die 2016 von einem afghanischen Geflüchteten vergewaltigt und ermordet worden war. Damals wurde auch über die nicht erlaubte biogeografische DNA-Herkunftsanalyse diskutiert. In diesem derart gesellschaftspolitisch überladenen Krimi wird das zum Filmstoff und führt zu einem bemühten Spiel mit dem Thema "politische Korrektheit", schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Ausgebremnst: Charlotte Lindholm. Foto: Christine Schroeder, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Göttingen-Tatort heute

Charlotte Lindholm : Maria Furtwängler

: Anais Schmitz : Florence Kasumba

: Florence Kasumba Jelena: Mala Emde

Henry: Sascha Alexander Gersak

Elmo: Leonard Carow

Munir Kerdagli: Eidin Jalali

Frau Kaul: Michaela Hanser

Herr Kaul: Jogi Kaiser

Julian: Mirco Kreibich

Nick Schmitz : Daniel Donskoy

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Lindholm und Schmitz sind das Tatort-Team in Göttingen

Charlotte Lindholm ermittelt seit 2002 im Tatort - sachlich, zielgerichtet, souverän. Die Kommissarin ist ehrgeizig und gibt nicht eher auf, als bis sie einen Fall gelöst hat. Lindholm hat einen Sohn: David, das Resultat einer Affäre bei einer Fortbildung in Spanien. 2019 wird Lindholm nach einem Fehler vom Landeskriminalamt Hannover nach Göttingen strafversetzt.

Mit Anaïs Schmitz bekommt sie dort eine herausfordernde Partnerin zu Seite gestellt. Schmitz verhält sich in ihrer Arbeit ähnlich dominant wie die erfahrene Kommissarin - was nicht selten zu Spannungen zwischen den beiden Frauen führt. Ihr Selbstbewusstsein und ihr Standing im Polizeipräsidium Göttingen hat sich Schmitz hart erarbeitet. Die Eltern flohen mit ihr aus Uganda und landeten im Ruhrgebiet. Dort wuchs sie mehr oder weniger auf der Straße auf.

