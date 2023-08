Bachelorette 2023: Adrian möchte kein "Stiefdaddy" sein

Bachelorette Jennifer Saro und Kandidat Adrian Alian haben sehr unterschiedliche Ansichten. Trotzdem scheint der Adrian Jennys Favorit zu sein. Kann das funktionieren?

Es ist Halbzeit bei der Bachelorette! Und in der vierten Folge kristallisieren sich die ersten Favoriten heraus. Einer scheint es Bachelorette Jennifer Saro besonders angetan zu haben: Der 27-jährige Adrian. Doch Zweifel bleiben trotzdem.

Bachelorette 2023: Ist Adrian bereit für die Verantwortung?

Beim ersten Gruppendate dürfen die ausgewählten Kandidaten mit kleinen Hunden spielen. Sich selbst einen Hund zu holen, traut sich Adrian nicht zu, wie er der Bachelorette in einer ruhigen Minute erzählt: "Meine Mutter sagt immer, Hunde sind wie Kinder und ich bin ja selbst noch ein Kind." Jenny, die Mutter eines kleinen Sohnes ist und einen Partner sucht, der damit umgehen kann, fragt zurecht, ob eine Freundin mit Kind dann überhaupt das Richtige für Adrian wäre.

"Also ich hätte jetzt auch nicht so Lust, ein 'Stiefdaddy' zu werden", antwortet der Aachener ehrlich. Wenn es zwischen ihnen klappen sollte, wäre er aber natürlich die Bezugsperson für Jennys Sohn, versichert Adrian. Er wäre also bereit, die Herausforderung anzunehmen. Bei diesem Statement muss die Bachelorette lächeln.

Trotzdem bleiben Zweifel: "Ich weiß nicht, ob dir nicht noch fünf Jahre fehlen, in denen du dich ausleben kannst", sagt Jenny. Auch Adrian scheint sich da nicht sicher zu sein. Einig sind die beiden sich aber in dem, dass sie sich gern haben und ehrlich zueinander sind. Aber kann das ausreichen?

Adrian ist nach dem Gespräch erstmal unzufrieden: "Klar waren wir beide offen und ehrlich zueinander, aber ein richtig geiles Gefühl hatte ich jetzt auch nicht."

Bachelorette 2023: Kann ein Date alles ändern?

Nach dem Gruppendate bittet Jenny Adrian, noch zum Einzeldate zu bleiben. Nach einem romantischen Strandspaziergang setzen sich die beiden hin und kommen auf das vorhergehende Gespräch zu sprechen. "Ich finde es schon mutig, dass du so ehrlich bist", sagt Bachelorette Jenny. Schließlich wisse er, dass ihr wichtig sei, dass ihr Zukünftiger Verantwortung übernehmen kann. Sie wolle sich das nun aber nochmal genauer anhören.

Adrian kommt auf seine Vergangenheit zu sprechen und dass er immer nur Beziehungen mit Frauen hatte, die ihn auf sein Äußeres reduzierten. Jenny hingegen sei an seinem Inneren interessiert. Ein völlig neues Gefühl für den 27-Jährigen: "Ich kenne das nicht, dass ich ernste Absichten mit einer Frau habe."

Während des Einzeldates scheinen Jennys Zweifel jedenfalls zu verfliegen. "Ehrlichkeit ist am Wichtigsten. Alles andere kriegt man irgendwie hin", sagt die Berlinerin. Dass Adrian ehrlich ist, hat er ja bereits bewiesen. Also vielleicht gibt es doch eine Zukunft für die beiden.

Auch zu einem kleinen Kuss kommt es - und für Jenny scheint Adrian der absolute Favorit zu sein. Sie schwebt auf Wolke Sieben: "Dieses Date zeigt, dass sich alles ändern kann."

Beim Einzeldate lässt sich Adrian zum Handkuss hinreißen. Foto: RTL

Bachelorette 2023: Kommt Adrian weiter?

Zwar kommt es bei der Nacht der Rosen zu einem Streit zwischen Adrian und Mitkandidaten Oguzhan, der Bachelorette Jenny an Adrian zweifeln lässt. Trotzdem entscheidet sie sich, ihm die letzte Rose des Abends und ihm damit auch eine weitere Chance zu geben.

Ob er diese nutzt und wie es mit den beiden weiter geht, das erfahren Sie jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.