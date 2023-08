Bachelorette 2023: Ein Kuss sorgt für Streit bei der Nacht der Rosen

Drama bei der Bachelorette 2023: Jennifer Saro gibt Kandidat Adrian einen Kuss - auf die Wange. Warum das bei der Nacht der Rosen zum Streit zwischen den Männern führt.

In der vierten Folge der " Bachelorette" merkt man den Männern, die um das Herz von Bachelorette Jennifer Saro kämpfen, die Anspannung deutlich an. Es fließen Tränen, es gibt Eifersüchteleien und während der Nacht der Rosen kommt es sogar fast zur Schlägerei. Aber wie konnte das passieren?

Bachelorette 2023: Ist der erste Kuss gefallen?

Nach dem anfänglichen Gruppendate bittet Jennifer den 27-jährigen Adrian Alian, noch zum Einzeldate zu bleiben. Auch wenn Bachelorette Jenny und Adrian zu Beginn der Folge feststellen, dass sie gar nicht so viel gemeinsam haben, scheinen beim Date die Funken zu sprühen. "Du gibst mir so ein Gefühl von Sicherheit", sagt Adrian.

Während des Dates bekommen die beiden dann einen Korb mit Aufgaben gebracht. Eine Aufgabe? "Küss das Körperteil, das du am liebsten an mir magst", liest Adrian vor. Nach kurzem Überlegen küsst Adrian Jennys Hand. Jenny erwidert das mit einem Kuss auf die Wange. "Ich hab mich nicht getraut, sie zu küssen", gibt Adrian im Einzelinterview zu. Trotzdem sagt er danach: "Das war das schönste Date, das ich jemals hatte." Und auch Bachelorette Jenny strahlt nach dem schönen Abend.

Später wird Adrian in der Männervilla dann ausgefragt. Bei der Frage, ob ein Kuss gefallen sei, weicht der Aachener dann aber aus. Als Alex nochmal nachhakt, anwortet Adrian: "Ich sag dazu nichts." Die Männer sind sichtlich verstimmt. Als Oguzhan Adrian nochmal auffordert, sagt er schließlich: "Ein Kuss ist gefallen, ja."

In kleinerer Runde klärt Adrian dann auf, wie dieser "Kuss" wirklich ablief. "Das war gar kein Kuss", stellt Fynn fest. Adrian betont aber, es hätte einen Kuss gegeben, wenn er beim Wangenkuss den Kopf gedreht hätte.

Bachelorette 2023: Kandidat Oguzhan stellt Adrian vor Jenny zur Rede

Die Nacht der Rosen beginnt eigentlich entspannt. Bachelorette Jenny versucht, sich mit jedem Kandidaten zu unterhalten. Auch Adrian setzt sich zu ihr. Er spürt ein Kribbeln im Bauch, sagt er im später im Interview. Dieses Gefühlschaos scheint ihn zu belasten, denn nach dem Gespräch mit Jenny kommen Adrian die Tränen. Bachelorette Jenny flirtet indes munter weiter mit den anderen Kandidaten.

Als Adrian ein zweites Mal an dem Abend mit Jenny reden will, scheint das den anderen Männern gar nicht zu gefallen. Besonders der 26-jährige Oguzhan Metin regt sich auf. Eifersüchtig schaut er zu Jenny und Adrian und sagt: "Die schauen ja schon aus wie ein Pärchen." Von Alex erfährt Oguzhan jetzt erst, dass gar kein Kuss zwischen der Bachelorette und Adrian gefallen ist. "Er hat gesagt, er hat uns verarscht", erklärt Alex und stichlt Oguzhan zusätzlich auch noch an: "Geh doch mal hin und frag ihn, warum er uns verarscht."

Schon springt Oguzhan auf und geht rüber. "Hast du beim letzten Mal nicht gesagt, dass ein Kuss gefallen ist?", fragt er Adrian vor Jenny. Als Adrian nur ein schüchternes "Ja" herausbringt, zeigt Oguzhan auf seine Wange und sagt: "Das ist kein Kuss." Adrian stellt sich dumm und behauptet: "Ich habe in der Gruppe gesagt, es ist kein Kuss auf den Mund gefallen." Mit einem "Wollt' ja nur kurz fragen", zieht Oguzhan ab.

Für Bachelorette Jenny ist diese Auseinandersetzung sichtlich unangenehm. Sie kommentiert die Situation kaum: "Ich hol mir mal 'nen Wein."

Bachelorette 2023: Streit bei der Nacht der Rosen

Der Streit ist damit aber noch nicht beendet. "Ich geb' dem 'ne Bombe", droht Adrian an. Auf einmal springt er auf und zieht Oguzhan am Arm weg. "Machst du das extra?", fragt er seinen Mitstreiter. Oguzhan fragt, warum Adrian lüge. Adrian ist nicht zu beruhigen: "Du hast dich und mich grad lächerlich gemacht." Adrian glaubt, Oguzhan sei nur eifersüchtig, weil es zwischen Jenny und ihm so gut laufe. Oguzhan sagt im Interview: "Ich bin von Adrian enttäuscht, weil er hat sowas nicht nötig."

Und auch Jenny zeigt sich von Adrians Verhalten irritiert: "Adrian war nach dem Einzeldate eigentlich einer meiner Favoriten - und dieser Vorfall gerade macht das Date nicht mehr so besonders, wie es eigentlich war."

Ob Bachelorette Jennifer Saro den beiden Streithähnen eine Rose gibt und wie es weitergeht auf ihrer Suche nach der großen Liebe, erfahren Sie jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.