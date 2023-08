Bachelorette-Finale 2023 im Live-Ticker: Wer hat Jennifer Saros Herz erobert?

Fynn und Adrian kämpfen heute im Bachelorette-Finale um Jennifer Saros Herz. Wer die letzte Rose erhält und ob die Bachelorette und ihr Gewinner noch zusammen sind, lesen Sie hier im Live-Ticker zum Finale nach.

Es fühlt sich an, als ob es gestern war, als Jennifer Saro, die aktuelle Bachelorette 2023, die 18 Anwärter auf ihr Herz das erste Mal kennenlernte. Und heute entscheidet sich, wer die letzte Rose der Bachelorette erhält: Fynn und Adrian stehen im großen Finale. Wer sich die letzte Rose holt und ob die Bachelorette mit ihrem Sieger noch zusammen ist - das lesen Sie alles heute Abend hier in unserem Live-Ticker zum Bachelorette-Finale 2023 nach.

Ab hier lesen Sie heute Abend unseren Live-Ticker zum Bachelorette-Finale.

Bachelorette 2023 Finale: Diese beiden Kandidaten kämpfen um die letzte Rose

Am 12. Juli ging es los mit der 10. Staffel von Bachelorette. Seitdem gingen und kamen die Bachelorette-Kandidaten, um Jennifer Saros Herz zu gewinnen - oder eben auch nicht. Acht Folgen später befinden wir uns im Bachelorette-Finale wieder und es ist so einiges passiert.

Der erste Kuss für die Bachelorette war enttäuschend, da sie sich mehr erwartet hätte. Es entbrach in der Nacht der Rosen ein großes Drama um einen angeblichen Kuss und es wurde auch immer wieder über Jennifer Outfits diskutiert. Daraufhin war sie so genervt, dass Bachelorette Jennifer den Männern eine klare Ansage machte. Natürlich gab es jede Menge Dates und Sonnenbaden bei den Männern.

Bachelorette-Finale im Live-Ticker: Wer bekommt die letzte Rose?

Acht Wochen später steht Jennifer nun mit ihren beiden letzten Kandidaten, Fynn und Adrian, im Finale. Die letzten Dates stehen an und dann muss Jennifer sich entscheiden, wer die letzte Rose bekommt. Der ursprünglich Favorit, Jesaia, musste bereits im Halbfinale gehen. Mit Fynn und Adrian stimmt die Chemie und beide Bachelorette-Finalisten gestehen, sich in Jennifer verliebt zu haben. Doch für wen schlägt Jennifers Herz mehr? Oder will sie vielleicht gar keinen von beiden? Auch das gab es unter Bachelor Sebastian Preuss schon.

Bachelorette 2023: Jennifer Saro und Adrian bei ihren letzten Date. Foto: RTL

Bachelorette-Live-Ticker: Sind Jennifer Saro und ihr Sieger noch zusammen?

Doch nicht nur das wird spannend, denn auch "das große Wiedersehen" findet direkt im Anschluss statt. Hier wird dann enthüllt, ob Jennifer mit ihrem Bachelorette-Sieger noch zusammen ist oder eben nicht. Wäre ja nicht so, als ob das nicht auch schon häufiger vorgekommen wäre und das Wiedersehen teilweise noch mehr Überraschungen offenbart, als ursprünglich zu erwarten gewesen wären.

Bachelorette 2023: Jennifer Saro und Fynn bei ihren letzten Date. Foto: RTL

Aber nach heute Abend sind unsere Frage zum Glück dann alle geklärt. Wer die Show verpasst, kann alles in unserem Bachelorette-Finale-Live-Ticker nachlesen oder sich die Wiederholung im Stream ansehen.