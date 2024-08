Neuerung beim Dschungelcamp sorgt für Streit und Tränen - jetzt ist dieser Kandidat raus

Tränen und Erleichterung in Südafrika: Am 23. August 2024 lief die achte Folge des „Sommer-Dschungelcamps“ im TV. Dieses Mal fand das Rauswahl-Voting nicht anonym statt. Die Sommer-Dschungelcamp-Kandidaten 2024 mussten sich am Lagerfeuer gegenseitig nominieren. Das sorgte für bittere Tränen bei Giulia Siegel und für Erleichterung bei Winfried Glatzeder.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist rausgeflogen am 23. August 2024?

Beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 läuft alles ein wenig anders als beim „normalen“ Dschungelcamp. Die „Allstar“-Staffel wurde anlässlich des 20. Jubiläums des Formats produziert. 13 Dschungel-Legenden kämpfen in Südafrika um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Mit dabei sind unter anderem Dschungel-Veteranen wie Thorsten Legat, Elena Miras und Kader Loth.

Außerdem werden die einzelnen Folgen nicht live ausgestrahlt. Deswegen entscheiden auch nicht das Publikum, wer das Camp verlassen muss. Die Kandidaten wählen einander heraus. Bisher geschah das anonym. Doch das hat sich in Folge 8 geändert. Dieses Mal fand die Wahl sogar vor versammelter Mannschaft statt.

Sarah Knappik, die zur Teamchefin ernannt wurde, stellte den anderen Promis die Aufgabenstellung vor: „Entscheidet jetzt, welchem anderen Star ihr den Legenden-Status zutraut und welcher Star ausgedient hat.“ Danach mussten die Kandidaten ihre Entscheidung vor der Gruppe begründen. Schnell war klar: Die meisten Negativ-Stimmen kassierte der ehemalige DDR-Schauspieler Winfried Glatzeder.

Allerdings nicht, weil er sich im Camp besonders viele Feinde gemacht hätte. Sondern aus Mitleid. Glatzeder soll in den vergangenen Tagen immer wieder den Wunsch geäußert haben, das Camp zu verlassen. Er wirkte abgekämpft und müde.

Doch nach der Nominierung konnte Glatzeder sein Rauswahl-Glück zuerst nicht fassen. Im Dschungeltelefon vermutete er einen Streich von RTL und erklärte: „Ich habe die Sorge, dass ihr das nicht ernst nehmt. Sondern dass ihr sagt: Ätsch, das war nur ein Spiel.“

Doch schon am nächsten Morgen wurde klar: Es war kein Spiel. Am Ende der Sendung wurde Glatzeder von den beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen verabschiedet: „Für uns, lieber Winfried, bleibst du aber auf jeden Fall ein Vorbild, vor allem auch des Alters wegen. Und wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken.“ Mit 79 Jahren war Glatzeder der ältester Camper im Dschungel.

Winfried Glatzeder: Das sagt er zu seinem Dschungel-Aus

Gegenüber Bild erklärte Glatzeder nach seinem Dschungel-Aus: „Mein Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht. Es war ein Wechselbad der Gefühle – erst war ich euphorisch, dann völlig am Ende.“

Außerdem gab Glatzeder zu: „Ich wollte eigentlich noch mal was erleben, dachte, ich mache so etwas wie den Jakobsweg — nur eben auf Kosten von RTL. Aber das war eine Illusion.“

Tränen beim offenen Voting: Darum hat Giulia Siegel geweint

Während Glatzeder nach dem Voting sichtlich erleichtert wirkte, flossen bei einem anderen Star Tränen. Giulia Siegel bekam nach Glatzeder die meisten Negativ-Stimmen, unter anderem von: Daniela Büchner und Elena Miras. Auch Thorsten Legat gab Siegel eine Negativ-Stimme und erklärte: „Für mich kein Vorbild. Eine Nicht-Legende ist Giulia.“

Noch härtere Worte fand Kader Loth. „Vor 15 Jahren, als ich dich kennengelernt habe, warst du so ein netter Mensch und ich habe dich immer bewundert“, sagte Loth zu Siegel. „Wie du dich als Mensch entwickelst hast, dass du hier so intrigant bist, von oben herab und hier ein falsches Spielchen spielst, gehörst du für mich nicht zu den Legenden.“

Siegel wirkte nach dem Voting niedergeschlagen. Im Dschungeltelefon brach sie in Tränen aus: „Ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke hier. Ich war selten so unglücklich in einer Sendung wie hier.“

Bislang (Stand 23. August) haben erst drei Kandidaten das „Sommer-Dschungelcamp“ verlassen. Das sind David Ortega (raus in Folge 2), Hanka Rackwitz (raus in Folge 7, freiwillig) und nun Winfried Glatzeder (raus in Folge 8)

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Folge 8 in der Wiederholung sehen

RTL überträgt das „Sommer Dschungelcamp 2024“ täglich zur Primetime ab 20.15 Uhr. Die erste Folge lief am 16. August 2024. Auf RTL+ kann man sich die einzelnen Folgen bereits einen Tag vor der TV-Ausstrahlung anschauen.