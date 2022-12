Jan Köppen ist der Neue beim Dschungelcamp

Im Januar heißt es zum 16. Mal: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Neben Sonja Zietlow moderiert nun erstmals Jan Köppen das Dschungelcamp. Wer ist der Neue?

Am meisten Respekt scheint Jan Köppen vor den Temperaturen zu haben, unter denen er seinen neuen Job erfüllen soll: Zur Vorbereitung, so scherzt er in einem Interview bei RTL, gehe er derzeit täglich in die Sauna - vierlagig angezogen. Tatsächlich wäre das vermutlich gar keine so schlechte Idee: In der Nähe von Brisbane in Australien, wo die 16. Staffel des Dschungelcamps gedreht wird, hat es im Januar durchschnittlich 25 Grad Celsius - bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70 Prozent. Und Köppen wird die Show dieses Jahr erstmals moderieren.

Bekannter Moderator zahlreicher Unterhaltungsshows

Ansonsten wirkt der 39-Jährige ganz entspannt, wenn er von seinen neuen Aufgaben erzählt. Auch das ist keine große Überraschung, er ist schließlich ein erfahrener Moderator. Nach Abi, Zivi und drei Semestern Jura und BWL landete er als Praktikant beim damaligen Musiksender VIVA. Das war der Startschuss für seine erfolgreiche TV-Karriere. Es folgten Jobs beim ZDF, bei sixx und schließlich auch bei RTL. 2022 haben ihn all diejenigen als Moderator erlebt, die das RTL Turmspringen geschaut haben, Fans davon sind, bei Ninja Warrior sportliche Höchstleistungen zu verfolgen oder bei der fünften und zwölften Folge von Let's Dance vor dem Fernseher saßen: Die hat er nämlich wegen einer Erkrankung spontan für Daniel Hartwich übernommen.

Und hier schließt sich dann vielleicht auch schon der Kreis. Denn Hartwich ist es auch, den Köppen jetzt nach zehn Jahren beim Dschungelcamp ablösen wird. Hartwich hatte erklärt, er höre auf, weil seine Kinder nun in die Schule gehen und ihn deshalb nicht mehr zu den Dreharbeiten begleiten können. Über Köppens Privatleben ist derweil wenig bekannt, zwar verriet er öffentlich, dass er glücklich vergeben sei, mehr allerdings nicht. So ist auch unklar, ob das Paar Kinder hat.



Kopieren möchte Jan Köppen seinen Kollegen Hartwich aber auf keinen Fall: "Natürlich bin ich nicht Daniel und Daniel ist nicht ich, und das ist auch gut so", sagt er im RTL-Interview. Nach so langer Zeit ist es immer herausfordernd, eine Nachfolge anzutreten. Noch schwieriger wird dies vermutlich nur für diejenige Moderatorin, die irgendwann einmal Sonja Zietlow ablösen wird - denn die 54-Jährige ist seit der ersten Staffel dabei. Damals moderierte an ihrer Seite noch Dirk Bach, der vor zehn Jahren plötzlich starb.

Dschungelcamp startet am 13. Januar

Jan Köppen ist froh, mit Sonja Zietlow eine so erfahrene Moderatorin an seiner Seite zu haben. Im Gespräch mit der Abendzeitung verriet er: "Sie macht das schon so lange, dass ich mit ihr die wahre Dschungelkönigin an meiner Seite habe." Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen - denn den ekelerregenden Prüfungen, die die Kandidatinnen und Kandidaten wieder meistern werden müssen, entgeht man als Moderator ja zum Glück. Am 13. Januar 2023 startet die 16. Staffel des Dschungelcamps.

Lesen Sie dazu auch